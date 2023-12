El ataque que recibió Nairo Quintana tras su llegada al Movistar Team por presunto consumo de tramadol

“¿Por qué consumió tramadol? El único modo en que pudo llegar al organismo es por ingesta oral (...) Me molesta un poco, porque hay que proteger a gente en estado vulnerable, pero aquí no se dieron explicaciones. Y aunque el ciclismo actual es mucho más limpio, esto es una advertencia. Si ingirió eso, ¿entonces qué otras cosas pudo haber tomado?”, señaló Dekker en el pódcast Live Slow Ride Fast.

Pero este no ha sido el único comentario que ha recibido en los últimos días el 'escarabajo'; el exciclista neerlandés Thomas Dekker también se pronunció.

“El impulso doble efecto de Quintana antes de tus primeras salidas invernales. (No se recomiendan más de dos tazas)”, concluyó Vayer.

“Movistar no debió ficharlo porque no hubo explicaciones. Que en 2023 una empresa tan grande le haya dado otra oportunidad es un lujo. Quintana pagó por lo que hizo, pero que él y Movistar no hayan respondido preguntas es sinónimo de un ciclismo de viejos tiempos”, concluyó.