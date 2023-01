El belga Remco Evenepoel avisa que va por el título del Giro de Italia

El ciclista belga Remco Evenepoel, del equipo Soudal Quick-Step, aseguró que no va a olvidar el año 2022 y que todo lo aprendido le “ayudará definitivamente esta temporada”, en la que portará el maillot arcoíris de campeón del mundo.

“Puedo asegurar que no voy a olvidar el año 2022. Gané mi primera gran vuelta, logré el maillot arcoíris de campeón del mundo, me he casado y he recibido el Velo d’Or (Bicicleta de Oro).

Al mismo tiempo, en La Vuelta (a España) he aprendido mucho de mí mismo, a manejar mejor la presión y cómo estar más relajado”, indicó.

“Todo ello me ayudará definitivamente esta temporada, especial para mí al llevar el maillot arcoíris, lo que me hace empezar con mucha motivación y el deseo de conseguir buenos resultados junto a mi equipo”, añadió el ganador de la última Vuelta a España durante el ‘Family Day’ que su equipo celebró en el ‘Plopsaland Theme Park’ de la localidad belga de La Panne.

Evenepoel, que volverá a competir en la Vuelta a San Juan de Argentina, centrará principalmente sus fuerzas este 2023 en el Giro de Italia: “Creo que la Lieja-Bastoña-Lieja será el día más especial del año porque la correré como el vigente campeón y con el maillot arcoíris. Después de eso mis pensamientos se trasladarán al Giro de Italia, mi gran meta de este año”.

“Estamos exactamente a cuatro meses del inicio de la carrera y puedo decir que mis objetivos son ir allí y conseguir al menos una victoria y hacer una buena general. Pero al mismo tiempo sabemos que muchas cosas pueden pasar en tres semanas, por lo que iremos paso a paso, justo como hicimos en La Vuelta, a ver qué sucede”, concluyó.