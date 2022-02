$!El camino al éxito del ciclista santandereano Germán Darío Gómez no tiene freno

“Yo hablé en la charla técnica con el profe Luis Alfonso Cely y le dije mis sensaciones, que me brindara la confianza, que andaba muy bien y me dio la confianza de ponerme el equipo a disposición. Se planificó muy bien la carrera y al final logré ganar y mis compañeros de equipo me acompañaron en el podio”.

En el último año lo hemos visto muy fuerte en la montaña y sigue destacándose en la contrarreloj

“Yo me defino más como un ciclista completo, en ningún momento descuido la montaña, me interesa disputar las carreras de varios días y pelear por las clasificaciones generales. He descuidado un poco la preparación de la contrarreloj, porque he tratado de mejorar en la montaña y lo he conseguido”.

¿Qué le dejó ese episodio en el Mundial, cuando tuvo la avería mecánica y no pudo seguir con los punteros?

“Yo siento que cada vez que las cosas salen como las espero, o cuando cumplo los objetivos, siento que son como una revancha por los momentos difíciles que he vivido, pero también sé que vendrán cosas mejores”.

Precisamente, cómo se ve a futuro, cree que puede luchar por ganar una gran carrera: Tour, Giro o Vuelta

“Yo creo que son como objetivos a mediano plazo, no los veo tan pronto, pero tampoco creo que sea mucho tiempo; las condiciones están, me veo en las grandes carreras y haciendo las cosas bien”.

En su momento usted tuvo dificultades por la falta de apoyo, incluso se fue de Santander; ahora son algunos de sus paisanos los que viven lo mismo, cómo analiza el presente del ciclismo santandereano

“Es algo grave, porque digamos que hay mucho talento, pero dentro de ese talento hay muchos que no tienen los recursos económicos; es algo que es muy grave, hay que buscar la forma de corregir y apoyar el talento, hay muy buenos compañeros. Tienen demasiado talento, nivel muy alto y muchas veces se quedan frustrados. Ojalá llegue el apoyo y los recursos”.