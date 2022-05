Siempre se ha dicho que al que le van a dar le guardan. Y esa frase le cabe a la perfección a Germán Darío Gómez Becerra, quien ha tenido momentos adversos en el ciclismo, pero siempre vuelve más fuerte y a la vida no le queda de otra que recompensar su constancia.

Por eso, cuando arribó a la meta este domingo, luego de una exigente etapa entre Pereira y Manizales, y se encontró con su mamá, doña Doralice Becerra, se fundió en un abrazo interminable porque no esperaba verla allí para recibir de sus manos el mejor regalo del día de la madre, el título de la Vuelta de la Juventud.

Lea también. ¡Inmenso! El santandereano Germán Darío Gómez ganó la Vuelta de la Juventud

Hace dos años, en el Mundial Juvenil, este pedalista de Betulia conmovió al mundo ciclístico con su llanto a un costado de la carretera luego de una avería mecánica que le impidió seguir en los primeros lugares.

En el pasado Campeonato Nacional sub 23 de ruta, a 30 kilómetros de la meta, se le dañaron los frenos de su bicicleta y aún restaban dos giros del circuito y seis tramos de descenso, pero eso no fue impedimento para emplear su zapatilla derecha como freno y en los kilómetros finales dejar sembrados a sus rivales, como cuando dejaba regados, en una bicicleta de montaña muy pesada, a los deportistas que tenían mejor equipamiento en las trochas de Betulia, donde además de colaborar con las labores del campo en su niñez, también se ganaba unos pesos de ‘garitero’ (persona encargada de recoger los palos en el bolo criollo).

Lea también. El camino al éxito del ciclista santandereano Germán Darío Gómez no tiene freno

“Creo que no puedo controlar las emociones, estoy todo el año fuera de la casa, lo doy todo por salir adelante, por enorgullecer a mi familia; no creo que ya tenga el título, encontrar a mi familia es una sorpresa, porque no los esperaba, es algo que no puedo describir, la emoción es impresionante”, indicó al borde del llanto Germán Darío Gómez, el humilde ciclista que también le metió el plato grande y los piñones pequeños a las dificultades de no encontrar apoyo en su Departamento.

Porque Germán es el vivo ejemplo de que un deportista de grandes condiciones, con el suficiente respaldo, que por fortuna encontró en Boyacá, donde pulió su técnica y en el equipo Colombia Tierra de Atletas, puede conseguir lo que se proponga.

Lea también. Ciclista santandereano Germán Darío Gómez, en el podio de una importante carrera italiana sub 23

Y este ciclista de 21 años, que va bien en la contrarreloj y ha mejorado considerablemente en la montaña, va paso a paso, pero no deja de soñar en grande, con disputar las grandes vueltas y estar mano a mano con lo mejores del mundo.

La temporada para Germán Darío Gómez ha sido sencillamente brillante, campeón nacional de ruta sub 23 y vencedor de la Vuelta de la Juventud, además fue tercero en el Trofeo de San Vendemiano, la carrera italiana en la que compiten corredores de la categoría sub 23, que fue creada en 1947 y desde 2008 hace parte del UCI Europa Tour.

Lea también. Conozca la historia de Germán Darío Gómez, el santandereano campeón nacional sub 23 de ciclismo de ruta

“Esto se construyó desde el primer día de la temporada, es el resultado de una gran preparación, de un trabajo en equipo día a día y hoy vemos el resultado del esfuerzo. Es el día de la madres y este título es para mi mamá, no dimensiono la felicidad que tengo”, agregó el ciclista que aumentó a siete la cuenta de títulos de los santandereanos en la competición.

En 1969, Alberto ‘Chispitas’ Duarte se convirtió en el primer campeón de la ‘Tierra del Cañón del Chicamocha’ en la prueba y después emularon su hazaña Gerardo Moncada (1981), Freddy Moncada (1994), Víctor Hugo Peña (1996), Ronald Gómez (2012) y Sergio Martínez (2017).