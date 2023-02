El Ineos no contaría con Egan Bernal y tendría nuevo líder para el Tour de Francia: Daniel Felipe Martínez.

El Ineos le abrió las puertas del liderato de la escuadra en el Tour de Francia a Daniel Felipe Martínez, y aunque no es una decisión totalmente tomada existe una gran posibilidad de que así sea. El equipo inglés tiene su foco puesto en la camiseta amarilla.

En un principio el objetivo era que Egan Bernal fuera el capitán del conjunto y Martínez gregario; sin embargo, la falta de competencia por parte de Bernal y las últimas actuaciones del bogotano harían cambiar de planes a las directivas del equipo.

Rod Ellingworth, subdirector de Ineos, señaló en ‘Cyclingnews’ que “Dani es nuestro enfoque principal para el Tour en este momento... Con Egan, no estoy poniendo ninguna expectativa sobre él en absoluto. Creo que sería injusto. Tendrá sus propias expectativas porque así de motivado es. Pero todavía no se puede decir nada sobre el Tour. Es totalmente abierto”.

Lea también. ¿Cuáles son las posibilidades de que Nairo Quintana consiga equipo en Europa?

Cabe señalar que Egan está recuperándose de una molestia en la rodilla generada desde la pasada Vuelta a San Juan.

El directivo mencionó que Egan está frustrado por no poder correr; sin embargo, es mejor cuidarlo y que compita cuando esté realmente recuperado. “Tienes que ser fuerte con estos muchachos porque siempre quieren presionar. El año pasado, Egan quería regresar antes, pero lo detuvimos. A veces tienes que detenerlos. Este pequeño problema no tiene nada que ver con el año pasado. Es solo un moretón alrededor de la rodilla. Simplemente no queremos correr ningún riesgo con él”.

Lea también. Video: Como una "vergüenza" calificó Jorge Luis Pinto, técnico del Deportivo Cali, el juego de Águilas Doradas

Se espera que en el transcurso de las próximas clásicas europeas el equipo anuncie su decisión final. Por el momento, el campeón del Tour de Francia continúa recuperándose mientras que Daniel Martínez espera seguir llenándose de triunfos como lo ha venido haciendo en el Campeonato Nacional de Ruta en Bucaramanga y en la Vuelta Algarve en Portugal.

”No puedes criticar lo que Egan ha hecho. Es bastante fenomenal donde está. Me envía videos y actualizaciones de lo que está haciendo en los entrenamientos y, para ser honesto, no podría estar haciendo más. Estamos corriendo con él”, concluyó Rod Ellingwhort.