El sueño cumplido de un pequeño ciclista de Bucaramanga de conocer a Rigoberto Urán

El inicio de este sueño arrancó el pasado viernes, 16 de abril, en una humilde vivienda del barrio Villa Helena de Bucaramanga. Hasta allí llegó un vehículo de InderSantander en busca de Michael Rojas, un talentoso ciclista de 11 años que, a punta de sacrificio, ha logrado cosechar diversos triunfos en esta disciplina.

Luego de arribar a la Villa Olímpica, Michael y su padre se reunieron con el director de InderSantander, Pedro Carrillo, y conversación, él los invitó a acompañarlo a ‘hacer una diligencia’, sin saber que ese recorrido los llevaría a conocer a uno de los más grandes exponentes del deporte de las bielas en el país.

Aquel vehículo en el que se desplazaba el pequeño deportista arribó hasta la carrera 35A, en el sector de Cabecera, donde se ubica el local que distribuye la marca de ropa del propio Rigoberto Urán.

Michael entró a aquel lugar, recorrió varias zonas del almacén y, mientras observaba las bicicletas y prendas, en un momento, un hombre vestido de pies a cabeza con prendas blancas, que hacían contraste con una chaqueta de tono verde oliva hizo su aparición allí.

Una voz con acento paisa y la frase “qué hubo pues, mijitos” resonó en aquel almacén. Se trataba del ciclista de 34 años que llegó al encuentro con su pequeño colega. Michael dijo que “cuando lo vi fue una sorpresa muy grande. Yo lo veo como una gran figura que ha dejado en alto la bandera de Colombia”.

El niño Rojas narró que luego de compartir varias experiencias ciclísticas, “Rigoberto Urán me dijo que me iba a regalar un kit de uniformes, que los escogiera. Me los medí y me permitió llevarme varios para seguir entrenando”.

Además, el ciclista le regaló a Michael su libro autografiado con una dedicatoria en la que le dijo “vamos a soñar y disfrutar”. En esta conversación, el niño quedó con el compromiso de leerlo, sacarle un resumen y volver a hablar para programar un recorrido con Urán por las carreteras de Santander.

Michael Rojas agradeció al Gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, al director de InderSantander, Pedro Carrillo, y al ciclista Rigoberto Urán por su gesto y aseguró que “mi compromiso es dejar en alto a Santander, al país y ser el mejor del mundo”.

Por su parte, Rigoberto Urán, expresó que “soy una persona que puedo decir que el deporte cambia vidas porque a mí me la cambió. Lo que queremos es que los niños puedan acercarse a practicar”.

También, el director de InderSantander, Pedro Carrillo, indicó que “el trabajo con Michael es una semilla que se siembra y que a futuro se cosechará en una buena persona, en un gran deportista”.

Carrillo resaltó que “desde hace siete meses se inició esta labor, cuando le solicitamos ayuda a Rigo y a su fundación para apoyar a Michael. Él tuvo a bien hacerle entrega en persona de los elementos deportivos, lo que demuestra su solidaridad y altruismo con estos talentos”.

El funcionario enfatizó en que “seguiremos apoyando a Michael. Pudimos entregarle su propia bicicleta, amoblar su humilde vivienda y seguirle brindando experiencias por su gran sentido de superación”.