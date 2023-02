En exclusiva: Vanguardia consultó con la UCI sobre decisiones frente a Nairo Quintana

En los últimos meses, Nairo Quintana ha estado luchando frente a una de las pruebas más duras en su carrera deportiva: limpiar su nombre y encaminar su regreso a la élite del ciclismo europeo.

Trabajo que no ha sido sencillo. Desde hace varias semanas, el deportista ratificó su intención de seguir compitiendo; sin embargo, al no tener un equipo con la temporada en marcha, su futuro no tiene un rumbo claro.

Según versiones de distintos medios, el colombiano habría estado intentando reunirse en Europa con directivos de la Unión Ciclista Internacional (UCI), ente principal y presunto causante del veto no oficial en contra del boyacense; no obstante, la organización le habría cerrado definitivamente sus puertas.

Vanguardia consultó con la UCI y allegados del pedalista acerca de esta situación.

Las declaraciones

Fuentes oficiales del ciclista negaron rotundamente la situación. Nairo aún no ha viajado a Europa desde su última declaración en público que fue realizada en el marco de los Nacionales de Ruta en Bucaramanga, se presume que lo haga en los próximos días; de igual forma, pidieron cautela para no poner en peligro la relación de los implicados.

Por su parte la UCI, antes de dar una respuesta concreta, hizo un repaso sobre la prohibición del uso de tramadol en sus competencias, decisión que se tomó con el objetivo de proteger la salud de los corredores.

“Durante el 2022, dos muestras de sangre seca del señor Quintana revelaron la presencia de tramadol y sus dos metabolitos principales, el ciclista ya fue sancionado con la descalificación del Tour de Francia 2022”, señaló el equipo de comunicaciones UCI.

Frente a la situación actual del pedalista y su presunto veto, la organización fue enfática en que independientemente de los intentos que se hagan, su posición se va a seguir manteniendo.

“La UCI está obligada y respaldada por la decisión del TAS y la respetará”, para concluir el ente le mencionó a Vanguardia que no harán más comentarios al respecto.