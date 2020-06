PREGUNTAS Y RESPUESTAS

¿Cómo vive este tiempo de pandemia?

“Los deportistas profesionales hemos pasado más de la mitad de nuestra vida siempre teniendo un objetivo claro, siempre despertando cada mañana con eso en la cabeza y ahora no se puede planear nada, todo es muy incierto y eso es la parte más difícil para mí”.

¿Más tiempo para la familia?

“Ha sido un tiempo muy enriquecedor con mi familia, el poder estar en casa, el poder hacer todo ese tipo de actividades en la casa ha sido muy bonito e importante, porque también he pasado más de la mitad de mi vida en hoteles, en aviones, en buses, de un lado para el otro”.

También lo vemos muy activo con la Fundación Esteban Chaves

“Tenemos la Fundación desde hace cinco años, tenemos dos frentes de ataque, uno es la parte deportiva, donde apoyamos a niños que tienen entre 15 y 18 años, con un equipo de ciclismo. Y la otra parte es la médica, donde recogemos fondos y dinero para operar a niños que tienen problemas ortopédicos y que no tienen los recursos para las cirugías. Ya hemos operado 32 niños desde que empezamos. También estamos desarrollando programas como el que tuvimos con la Fundación de Dan Marino, en Miami, que se llamó Ride for Smiles, una rodada virtual que hicimos. En esta época hemos tenido tiempo para organizar toda esta Fundación que es muy joven pero hemos crecido bastante rápido”.

¿Qué genera más satisfacción, los logros deportivos o esa labor social?

“La alegría que yo siento cuando tengo una victoria en mi deporte es mucha, pero también la satisfacción y la alegría que siento cuando un niño que llegó a nosotros en silla de ruedas y ahora puede caminar es increíble. También la satisfacción que yo siento al ver a Santiago Buitrago y Einer Rubio, que empezaron este proyecto como ciclistas prejuvenil y juvenil y que ahora hagan parte del equipo Bahrain y del equipo Movistar, de la máxima categoría, pues hombre, es una satisfacción inmensa”.

¿Ya inició los entrenamientos en carretera?

“Ya estamos saliendo a montar en carretera, desde que salió el decreto que ejerció el Ministerio del Deporte y el Ministerio de Salud, donde había 111 ciclistas en la lista, todos profesionales. Estoy entrenando desde hace 10 o 12 días más o menos, con todos los protocolos”.

¿Buenas sensaciones?

“(Risas). Es diferente, pasamos mucho tiempo encerrados y cambia mucho la sensación de montar en un rodillo, que es muy fijo, a salir en ruta. El rodillo también es muy intenso, se entrena una hora o una hora y media máximo y al salir a la carretera el pedaleo es muy bueno, pero luego de dos horas o tres horas se acaba la energía y el fondo, entonces toca con paciencia mientras eso se vuelve a adquirir”.

¿Ya definió su calendario?

“Todavía no lo tenemos claro con el equipo, creo que el equipo quiere esperar un poquito más, hasta julio, que se abran las fronteras internacionales en Europa, para ver cómo evoluciona el fútbol tanto en Italia como en España. Para ver que todo siga abriéndose y volviendo a la normalidad y ya cuando eso pase definiremos el calendario para todos. Todo va a estar muy justico y somos como 28 ciclistas en el equipo y a todos hay que darles la oportunidad de competir y de tener visibilidad. Las carreras no van a ser tantas, no sé si se puedan hacer dos grandes vueltas o solo una, hay que ir mirando qué va a decidir el equipo”.

¿De ese gran 2016, con cuál podio se queda, el del Giro o la Vuelta?

“(Risas) Obviamente con el Giro, que es la carrera más bonita que existe en el ciclismo y yo tengo una relación muy especial con Italia. Me ha dado las cosas más bonitas del deporte, y mis resultados más importantes, pero también me ha dado los momentos más difíciles de mi carrera, entonces esa relación con Italia hace que las victorias sean especiales”.

Ha enfrentado momentos muy difíciles en su carrera, como esa caída en 2013 y la enfermedad de 2018, pero siempre, contra los pronósticos, salió adelante y regresó más fuerte...

“(Risas) Yo sé que eso ha sido constante en mi vida, siempre estar con esas dificultades, siempre estar con esos tropiezos, y poder salir adelante. Me gusta mucho la palabra resiliencia, y me considero una persona muy resiliente, porque me ha tocado enfrentarme a adversidades bastante duras, pero siempre vuelvo como a mi forma y a mi manera”.

Después del tiempo, ¿queda esa ‘espinita’ en el Giro 2016, que lo pierde en la penúltima etapa con Vincenzo Nibali?

“No hay ningún arrepentimiento, era lo que había, corrí de la mejor manera que pude, realmente ese día llegué muy cansado a la meta y si yo me pusiera a pensar, no hubo algún mal movimiento, era lo que tenía en las piernas y el resultado igual fue muy bonito y especial”.

También fue muy especial esa etapa que ganó en el tramo final del Giro 2019.

“Siempre las adversidades han sido muy constantes en mi vida y siempre ha llegado un punto donde una victoria es como cerrar la página de esos capítulos difíciles y vuelve un Esteban Chaves más fuerte, más maduro, con una perspectiva diferente y esa etapa fue el pasar la página de 2018 tan difícil que tuve, con la enfermedad que venía arrastrando, unas pérdidas que tuve en el camino. Fue cerrar ese capítulo para empezar a escribir uno nuevo y emocionante que está por venir”.

Se sorprende de lo que ha conseguido

“(Carcajada), en algunos momentos uno se sorprende. Yo creo que cuando las cosas pasan en el momento, por la fatiga y por la emoción, uno no alcanza a dimensionar qué tan grande es lo que ha sucedido, hasta que un tiempo después uno puede mirar atrás y analizarlo y sí se puede sorprender, me pone muy feliz y me llena de orgullo”.

¿Qué le genera estar en una etapa y voltear a mirar y ver que está de igual a igual con Froome, Nibali, Contador, Nairo y todos los grandes del ciclismo?

“Es bonito, es especial, me siento afortunado, pero también uno merece estar ahí. Uno ha trabajado muy duro durante mucho tiempo. Hay muchas personas que también me han ayudado en el transcurso de la vida, como la familia, todo ese trabajo se ve reflejado en ese momento”.

¿Cómo ve el ciclismo colombiano?

“Muy bien. Cada vez salen más talentos, más jóvenes, yo lo puedo ver con los niños que entran a la Fundación, que son muy fuertes. Desde que pasé a ser ciclista profesional hace ocho años, he escuchado siempre que este es el año del ciclismo y al año siguiente vuelve y se repite. Estamos pasando un momento muy lindo del deporte, para mí es un orgullo ser parte de esta generación y lo que viene de aquí en adelante no va ser diferente de lo que viene sucediendo”.

¿Qué sueño le queda por cumplir?

“Yo tengo un sueño muy grande desde que empecé a montar bicicleta a los 13 años y es poder ganar el Tour de Francia, espero cumplirlo”.