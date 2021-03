Germán Darío Gómez estrena equipo

El sueño de llegar a correr en el World Tour fue lo que llevó a Germán Darío Gómez a firmar con el equipo Colombia Tierra de Atletas, elenco del ministerio del Deporte, por el que dejó al UAE Team Colombia.

El pedalista, nacido en Betulia hace 20 años, espera que este cambio le traiga buenas cosas para la temporada 2021, en la que sueña con ganar varias carreras.

“Veo el cambio muy bueno. Lo hice porque me ofrecieron mejores condiciones en el calendario que voy a correr. Me dijeron que voy a estar en competencias nacionales y luego voy a estar fuera del país, no sé en cuáles pero sí voy a salir, y ese fue el punto que me hizo tomar la decisión. La otra es que acá en el equipo hay más posibilidad en cuanto a obtener un mejor resultado. Motivado con los nuevos colores, ya llegó la bicicleta y el material del equipo. Es algo chévere, porque ya entrena uno con lo que es y cambia de colores, nuevas experiencias y compañeros”, expresó el santandereano.

Lo pensó bastante

Gómez explicó que la decisión no fue algo fácil, pues en el UAE Team también tenía ciertos beneficios, a pesar de su joven carrera, motivo que lo llevó a asesorarse con su gran maestro: Daniel Rincón.

“La decisión la tuve que pensar muy bien, hablé mucho con el ‘profe’ Daniel Rincón y me asesoré muy bien para tomar la decisión, porque es un cambio fuerte para la carrera deportiva. Cuando la tuve clara y vi que las condiciones estaban mejor, tomé la decisión”, agregó.

Además, una conversación que tuvo con Luis Alfonso Celis, técnico del elenco del ministerio del Deporte, fue determinante para cambiar de escuadra, pues el técnico le explicó los motivos que lo tenían interesado en llevarse sus pedalazos.

“Me dijo que estaba interesado en mí para hacer parte del equipo, que confiaban mucho en mis condiciones para hacer una buena temporada. Me dijo que esperaba que hiciéramos una temporada excelente, que estaba buscando un corredor bueno, para repetir la temporada del año pasado. Todo lo irá diciendo la preparación que se haga y los objetivos que se planteen. Vamos a armar una selección brutal en la categoría sub-23, para llegar a romperla y dar los mejores resultados al equipo”, expresó Gómez, en entrevista con esta casa editorial.

La Vuelta de la Juventud

En su calendario, el betuliano tiene resaltado el 5 y el 11 de abril, fechas de inicio y final de La Vuelta de La Juventud, competencia que quiere pelear y ganar.

“Creo que, por el momento, tengo la preparación y todo listo para llegar en un buen estado de forma a la Vuelta de la Juventud y poder buscar la manera de disputarla”, agregó.

Finalmente, el pedalista sabe que la competencia pasará por territorio santandereano, en donde espera brillar y hacerse fuerte. Para ello, Gómez está “entrenando fuerte el tema de fondo, entrenamientos diarios en promedio de tres a seis horas, acumulando kilómetros en las piernas y voy haciendo fondos más extenso e ir entrando con trabajos de intensidad, que son cortos pero con un nivel de esfuerzo extremadamente alto”.