Huella de campeón: ‘Supermán’ López se coronó en la Vuelta a San Juan

Un 4 de febrero de 1994 nació Miguel Ángel López, un joven perteneciente a una familia campesina de la localidad de Pesca, Boyacá, que con el paso del tiempo se convirtió en uno de los exponentes del ciclismo más importantes del país, y quien ha demostrado que a pesar de las adversidades, un verdadero ciclista, así como en las grandes competencias, no se rinde por más dura que sea la prueba.

Al deportista colombiano le fue suficiente su primera aparición con un equipo local, el Team Medellín, en una competencia internacional, para subirse al podio. Esta vez, López se coronó campeón de la Vuelta a San Juan en Argentina, y es así como ‘Supermán’ se sobrepuso a las dificultades vividas por su exclusión del equipo Astana, y dice nuevamente ‘presente’ al demostrar una vez más que su nivel es digno de estar en el World Tour.

Con su actitud decidida y aguerrida, así como cuando evitó el robo de su bicicleta ante dos ladrones que terminaron apuñalándolo en una pierna en su época juvenil, el corredor se encargó de destacarse a lo largo de la competencia y sentenció su favoritismo al podio después de ser el ganador en el Alto Colorado, la prueba reina del certamen.

“Voy a estar siempre muy agradecido con el Team Medellín por esta oportunidad. Lo que le he dicho al equipo y lo que ellos me han dicho: desde que este aquí estoy para disfrutar y pasarla bien, dejando de lado los resultados. Desde el inicio lo hemos planteado así. Pasé un final de año horrible y voy a estar agradecido con esta escuadra siempre. Empecé a entrenar el 1 de enero con ellos. Me dieron el enfoque y seguí otros 20 días a tope. Ahora aquí estamos. La victoria se la dedico a mi familia, mi esposa y mis dos niñas. Tengo contrato con ellos hasta cuando yo quiera. Me han dicho eso”, aseguró Miguel Ángel López.

Ante su situación actual, esta se convierte en una de las victorias más especiales para el corredor boyacense que cuenta con podios en distintas grandes vueltas internacionales como el Giro de Italia y la Vuelta a España.