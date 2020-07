$!Jhojan García, el ‘jardinerito’ del Caja Rural que sueña por todo lo alto

Paisano de ‘Lucho’ Herrera

Aunque la bicicleta siempre le gustó a Jhojan, admite que nunca pensó que se podría dedicar a ello “de manera profesional”. Empezó a montar con Iván Sosa y otros cuatro primos en el grupo que formaba su tío Joaquín, quien además era profesor de educación física. Junto a él, como una sombra, siempre estuvo Orlando García, su padre, con quien hacía los entrenamientos tras moto.

“Les debo mucho a todos, sobre todo a mi padre, que siempre me acompañó. Me gustó siempre la bicicleta, pero nunca la vi como para ser profesional, las cosas se dieron así. Siempre me gustó el ciclismo y ahora puedo conocer muchos lugares del mundo y hacer lo que más me gusta”.

Oriundo de la misma tierra de Lucho Herrera, ganador de la Vuelta 1987, Jhojan García, es introvertido y curioso a la vez, y siempre dispuesto a escuchar y aprender, como admite Fernando Saldarriaga, uno de sus formadores.

“A ‘Lucho’ me lo encontraba entrenando. Me empezó a dar consejos y más adelante me invitó a almorzar. Ha estado muy pendiente de mí. Es un ciclista histórico, ha sido el mejor escalador y es importante aprender de él”.

También recuerda Jhojan el hecho de haber coincidido en el Medellín con el español afincado en Colombia Óscar Sevilla, a quien agradece su apoyo “como persona y ciclista” y recuerda la Vuelta a su país en la que se impuso su compañero Fabio Duarte, con el ciclista manchego y él mismo en el podio y mejor sub 23.

La Vuelta y el World Tour en sus sueños

“Con mi edad correr una grande sería la máxima felicidad como ciclista, y esta Vuelta a España podría ser una buena oportunidad. Será una carrera atípica y bonito poder estar allí. Espero ganarme la confianza del equipo para ir, lo voy a intentar, y además si lo consigo espero ganar una buena etapa”.

Sería el primer gran paso para el ciclista del Caja Rural Seguros RGA, equipo al que agradece su trato desde su llegada y durante la pandemia. Más a largo plazo, espera coronarse en el World Tour y en las grandes carreras.

“Llegar a un equipo del World Tour está en mi camino, y espero llegar haciendo las cosas bien. De momento estoy contento en mi equipo, done me han apoyado mucho. Durante la pandemia estuvieron muy atentos con los corredores, nos han apoyado en todo. En un futuro no lejano quiero estar en un equipo World Tour, y disputando carreras importantes”.