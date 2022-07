Johanis Menco se coronó campeona departamental de pista en el paracycling

Johanis Menco, deportista santandereano paralímpica, se convirtió en la nueva reina de la prueba de pista del ciclismo paralímpico, luego de ser la mejor en la prueba de los 3.000 metros.

En una prueba que se disputó en el Velódromo Alfonso Flórez Ortiz, en Bucaramanga, Menco celebró y volvió a demostrar, una vez más, que en cualquier disciplina en una deportista fuerte, con una mentalidad admirable y con ganas de brillar.

“En el paracycling estuvimos como ocho personas. Me sentí muy bien, fue durísima, fueron 12 vueltas. En la quinta ya pensaba que no podía más, se exige mucho la pierna y le decía al ‘profe’ que no podía más”, expresó Menco, quien no pudo ocultar su felicidad por el título y agregó que ahora “va por más” en su carrera.

“Tuve un ritmo muy bueno y competí con unas pedalistas C-20, pero fue muy duro, terminé ‘muerta’”, expresó Menco.

Esta competencia es organizada por la Liga Santandereana de Ciclismo de Santander, presidida por Jorge Duarte.