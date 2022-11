Jonas Vingegaard reconoció a Egan Bernal como uno de sus rivales más fuertes.

El ciclista danés Jonas Vingegaard, campeón del Tour de Francia 2022 luego de una intensa lucha con el esloveno Tadej Pogacar, habló de lo que será la próxima temporada y reconoció que el colombiano Egan Bernal será otro de sus grandes oponentes.

El pedalista del Jumbo Visma desea enfrentar a los mejores y para él el 'cafetero' Bernal, campeón del Tour en 2019 y del Giro en 2021, es uno de ellos.

En una entrevista con el periódico belga Het Nieuwsblad, Vingegaard indicó que: “No tendría miedo de desafiar a Remco Evenepoel y Tadej Pogačar. Sería fantástico, no puedo esperar por ese momento. Y no me olvidaría de Primož Roglič y Egan Bernal. ¿Todos nosotros, en una Gran Vuelta? Ya estoy emocionado por eso ahora. Quiero competir con los mejores; si gano en un contexto similar, sería un éxito que valdría aún más”.

Egan Bernal busca recuperar su mejor estado de forma, luego del accidente que por poco le cuesta la vida. El colombiano ya regresó a la actividad y confía disputar las grandes carreras en 2023.