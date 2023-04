$!Karina Flórez, la ciclista santandereana que tiene la ‘medicina’ para pedalear la adversidad

Justamente, las colinas de su natal Charalá, territorio cuna de la Libertad de América por sus aportes en la revolución de los Comuneros, forjaron un carácter que no declina los brazos ante las adversidades que trae el deporte y también la vida.

Su voz refleja la humildad y la sencillez que tiene el santandereano de provincia, pero detrás de esa amabilidad y don de gente se esconde una combativa ciclista que no se baja de la bicicleta por más inclinada e imposible que sea la cuesta.

Karina Flórez Sanabria permaneció alejada alrededor de cinco años de las competencias ciclísticas, pero regresó luego de desarrollar su carrera de medicina. A pesar del tiempo de ausencia, muy pronto demostró sus condiciones para ganar la Clásica de Anapoima.

Como quien no quiere la cosa, se presentó en diferentes Chequeos en Bogotá y en una carrera amateur en Medellín, y los resultados fueron sobresalientes, que la motivaron a sacar su licencia para retomar la competitividad, luego de varios años.

Santander no tiene un equipo de ciclismo femenino, salvo para un par de carreras al año: Tour Femenino y Vuelta a Colombia femenina, mientras que en otras regiones sus ciclistas tienen la posibilidad de foguearse durante todo el año en varias competencias.

Karina Flórez confirma que heredó de los grandes ciclistas de Santander la habilidad para subir con velocidad y agilidad las montañas más inclinadas y la pericia para descolgarse de las lomas, así como para aguantar el paso en el terreno llano, ante pedalistas de mayor peso y estatura, al mejor estilo de Nairo Quintana cuando sigue la rueda de los potentes europeos en esas duras etapas del Tour de Francia con el viento en contra.

“Me defiendo un montón en la subida, pero trabajamos en mejorar en el plano y la contrarreloj, porque busco y me gustaría ser una ciclista que se defienda en todos los terrenos. Yo soy de estatura baja, mido uno 1,56; sin embargo, siento que esto tiene un componente muy importante de preparación, para así tratar de defenderme en todo, además de que no soy nerviosa para bajar y también me defiendo bien”, reconoce Karina.