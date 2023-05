La millonaria pérdida de Rigoberto Urán tras abandonar el Giro de Italia 2023

Rigoberto Urán, uno de los escarabajos más apreciados por los colombianos por su característico sentido del humor, tuvo que retirarse del Giro de Italia en la novena etapa de la competencia tras arrojar positivo por COVID-19.

El ciclista colombiano, quien arribaba a disputar la primera Gran Vuelta del año como líder el equipo EF Education-EasyPost, abandonó la competencia a un poco más de una semana de su inicio.

“Chao muchachos, muchas gracias. Nos veremos... no sé cuándo, es que no sé si volveré al Giro porque ya estoy en los últimos años de carrera, entonces no sé si tendré la oportunidad de volver a esto. De momento muchas gracias”, sostuvo Rigo, quien ya fue subcampeón de la carrera en dos oportunidades (2013 y 2014).

¿Cuánta plata dejó de ganar Rigoberto Urán?

El experimentado ciclista llegaba al Giro de Italia 2023 con grandes expectativas de lucirse en medio del abultado pelotón. Además, entre las tres Grandes (Giro de Italia, Tour de Francia y Vuelta a España), esta era su oportunidad, como líder del equipo, de contar con el apoyo de todos los gregarios.

Por eso, las opciones de ganar una etapa estaban latentes y, con ella, importantes recompensas monetarias.

Cabe resaltar que el ciclista que suba a los más alto del podio y se corone campeón del Giro de Italia recibirá 265 mil euros ($ 1.293.124.833), el subcampeón recibirá 133 mil euros ($ 649.002.274) y el tercer puesto será premiado con 68 mil euros ($ 331.820.712).

Sin embargo, en un escenario más conservador, Rigoberto Urán podría haber sumado dinero con los premios que el certamen le adjudica a los ganadores de cada etapa. Es decir, el colombiano habría tenido 21 oportunidades (6 etapas de montaña) para alzar los brazos como vencedor y recibir un monto de 11.010 euros ($ 53.725.677).

En caso de no resultar ganador, Rigo también habría podido sumar recompensas cruzando la línea de meta entre los 20 primeros corredores, teniendo en cuenta que el monto del beneficio monetario disminuye con los puestos. Por ejemplo, quien obtiene el puesto 20 recibe un total de 276 euros ($ 1.346.801).

En la clasificación de la montaña, por su parte, cada puerto entrega a los tres primeros corredores 700 euros ($ 3.415.801), 400 ($ 1.951.886 pesos) y 200 ($ 975.943), mientras que el líder de la clasificación suma 750 euros diarios ($ 3.659.787) por mantener la camiseta.

Además, quien logre coronarse campeón de esta clasificación obtiene un premio de 5.000 euros ($ 24.398.581).

Así, Rigoberto Urán, quien se encontraba ubicado en el puesto 22 de la clasificación general al momento de su retiro, podría, de tener un buen día, haber ganado al menos 11.010 euros ($ 53.725.677) por una victoria de etapa.

Cabe recordar que en el ciclismo se acostumbra a realizar un fondo común en los equipos y todos los corredores se ven favorecidos de los triunfos.