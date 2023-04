La nueva carta de Colombia de cara a las Grandes Vueltas

Las incógnitas que al principio de temporada rondaban entorno a las posibilidades de triunfo de los ciclistas colombianos en el World Tour, se han ido resolviendo con el paso de las clásicas europeas.

Egan Bernal no ha tenido continuidad, distintos golpes lo han dejado por fuera de las grandes disputas; sin embargo, las pocas veces que ha tenido la oportunidad de correr, ha dejado buenas sensaciones.

Por su parte, Daniel Felipe Martínez ha venido decreciendo en sus actuaciones, a comienzo de temporada tuvo buenas presentaciones e incluso se coronó campeón de la Vuelta al Algarve 2023; desafortunadamente, aunque pretendía ser protagonista de distintas competencias como la París-Niza, sus resultados no han sido los esperados.

Nombres como el de Einer Rubio e Ivan Ramiro Sosa, integrantes del Movistar Team, se han estado consolidando en el equipo español; se espera que los dos estén presentes en el Giro de Italia.

La sorpresa de la temporada es sin duda alguna Santiago Buitrago, el ciclista bogotano de 23 años, quien hace parte del Team Bahrain Victorious, ha tenido constancia en sus competencias, alcanzó el podio en el Saudí Tour 2023, fue el mejor joven en esa misma competencia, logró estar en el top 10 del Tour de los Alpes y figuró entre los tres mejores de la clásica Lieja-Bastoña-Lieja.

Historia para el ciclismo nacional

Por primera vez en la historia un ciclista colombiano se subió al podio de la clásica Lieja-Bastoña-Lieja, Santiago Buitrago logró el tercer puesto, ubicándose detrás de Thomas Pidcock y el ganador Remco Evenepoel.

Por su parte, el ciclista belga campeón de la jornada e integrante del Soudal-QuickStep, cumplió con las expectativas tras la retirada del esloveno Tadej Pogacar, quien tuvo una delicada caída en medio de la competencia.

La mejor actuación de los ‘escarabajos’ en este evento había sido el cuarto puesto logrado por Daniel Felipe Martínez y Carlos Betancur.

Tras el triunfo, Buitrago mencionó en una entrevista que pensó en retirarse a mitad de carrera.

“En la mitad de la carrera no me encontraba bien, le dije al equipo que no pensaba terminar; al final apreté un poco y ya las piernas respondieron”, mencionó.

De igual forma, el ciclista confesó que estaba muy contento por el resultado, pues esta carrera es una de las más grandes y antiguas del ciclismo profesional.

“Estoy muy contento con este podio, mi primer monumento. Al inicio no sabía cómo me encontraba, vengo del Tour de los Alpes, en el que Mikel Landa era el líder. Fue una carrera muy extraña y al final quedar tercero es muy importante para mí”, concluyó el colombiano.

Una mala noticia para el ciclismo mundial

En la ya mencionada Lieja-Bastoña-Lieja, el ciclista Tadej Pogacar sufrió una grave caída en el kilómetro 84, en la que también se vio implicado el danés Mikkel Honoré (EF Education).

El esloveno fue obligado abandonar la carrera; posteriormente, fue trasladado al hospital, en donde se determinó que sufrió fracturas en el escafoides izquierdo y en el hueso semilunar.