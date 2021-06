La ciclista santandereana Ana Cristina Sanabria impuso récord de la hora

Ser la primera siempre ha sido algo que tiene que ver con Ana Cristina Sanabria.

Inició en el ciclomontañismo, donde con una bicicleta más pesada de la de sus rivales, conseguía llegar a la meta en el primer lugar.

Incursionó en el ciclismo de ruta e inmediatamente empezó a cosechar éxitos.

Lea también. Egan Bernal nos da un ‘Giro’ de Esperanza

Fue la primera en ganar una Vuelta a Colombia Femenina, la primera en lograr el tricampeonato en la prueba, también fue la primera en conseguir cuatro títulos sucesivos del Tour Femenino (entre 2014 y 2017) y ayer se transformó en la primera colombiana en imponer el récord de la hora.

La hija ilustre de Zapatoca, de 31 años, marcó 42.123 kilómetros, en el velódromo de Duitama, Boyacá.

Lea también. La Selección Colombia pasa la página de Perú y se concentra en Argentina

“Físicamente me encuentro bien, para este récord he logrado preparar y mantener tiempos. Es algo nuevo para mí, es algo que quiero dejarle al país, a las chicas para que intenten nuevas cosas. No solo es un reto personal, sino para cada uno de los departamentos”, dijo la ciclista del equipo Colombia Tierra de Atletas, quien agregó que “este es un homenaje al profe Jorge Tenjo por todo su trabajo, sus años de dedicación, que ha puesto su confianza en mí para obtener tantos triunfos. Tuve un momento de duda, pero siempre tuve la confianza, de que me sentía bien”.

Por su parte, el entrenador Tenjo destacó que “siempre tuve la confianza de que podía lograrlo. Está ratificando su condición como ser humano, como deportista y como persona que ha afrontado diferentes retos en su vida y los ha superado”.

Actualmente, la marca mundial pertenece a la estadounidense Evelyn Stevens con 47.980 kilómetros.