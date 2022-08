La santandereana Sanabria cedió la camiseta de líder de la montaña en la Vuelta a Colombia Femenina

Después de la contrarreloj individual de 21.3 kilómetros, entre las localidades santandereanas de San Gil y Barichara, correspondiente a la cuarta etapa de la Vuelta a Colombia Femenina, la santandereana Ana Cristina Sanabria perdió el liderato de la clasificación de la montaña.

Sanabria logró un tiempo de 41’:23’’, a 1’:43’’ de la primera, quedándose con la séptima posición. Milena Fagua, del Team Indeportes Boyacá Avanza, se ubicó como la nueva líder de la montaña al acomodarse en la cuarta posición en la CRI, a 1’:09’’.

Líder indiscutible

Diana Peñuela, del equipo DNA Pro Cycling de Estados Unidos, detuvo el cronómetro en 39 minutos y 40 segundos, logrando el primer lugar y ratificándose como la sólida líder de la carrera. La caldense suma cuatro triunfos en las cuatro etapas disputadas.

“Me sorprende el haber ganado esta etapa, Anet Barrera (DNA Pro Cycling) tenía con qué ganarla, me motivó mucho tenerla al lado porque es especialista en la crono y antes de la etapa me dijo dónde se ganaba la etapa y dónde no se podía arriesgar. Fue gracias a ella que pudimos obtener un buen resultado”, expresó la líder.

La carrera llega a la ‘Bonita’

La quinta etapa se disputará hoy desde las 9:10 a.m., entre Curití y Bucaramanga, con un trazado de 103.4 kilómetros, con dos sprints especiales y tres premios de montaña en disputa.

En la capital santandereana, la carrera se tomará la calle 45 y carrera novena, empezando en el barrio Mutis y finalizando en la Alcaldía de Bucaramanga, por lo que habrá cierres temporales entre las 9:00 a.m. y la 1:00 p.m.

Así mismo, el Sistema Integrado de Transporte Masivo del Área Metropolitana de Bucaramanga informó sobre ajustes operativos durante la jornada. Se suspenderá el servicio en las estaciones desde Cañaveral hasta el Portal Piedecuesta, junto con las rutas T4, P7, P13, P15 y AF2. Además, se implementarán ajustes en otros recorridos.