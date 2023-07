El futuro del colombiano Miguel Ángel López es incierto, en las últimas horas la Unión Ciclista Internacional (UCI) anunció la suspensión del deportista por “uso y posesión de una sustancia prohibida en las semanas previas al Giro 2022”.

Por medio de un comunicado de prensa, el ente máximo del ciclismo a nivel mundial informó que la decisión tomada es provisional mientras se comprueban los hechos y se espera la sanción definitiva.

De igual forma, la UCI añadió que el pedalista, quien se encontraba corriendo la Vuelta a Panamá, de la que era líder, fue informado “sobre la posible infracción de las normas antidopaje (ADRV)”.

Rafael Acevedo, suegro de Miguel Ángel López, se pronunció a través del portal web de Semana, en el que dejó claro que todo parece ser una persecución.

“Es presionado por los españoles, por los problemas con la prensa española, que sé yo. No puedo cuantificar o calificar nada frente a eso. Solo que el chino es inocente, yo lo conozco. No necesita eso. Es muy triste porque Colombia y el mundo se han dado cuenta de las condiciones de Miguel y por un supuesto lo señalan. A uno no lo pueden suspender, ni sancionar por un supuesto. Me tienen que comprobar. Repito, desde que se retiró del Giro a hoy le han hecho más de 70 pruebas antidopaje y no ha salido ninguna en contra. ¿Si fuera, al contrario, ya no lo hubieran sacado?”.

De igual forma, confirmó que López en los próximos siete días apelará por medio de sus abogados ante la decisión tomada tanto en Colombia como en España.

Por su parte, Nathalia Acevedo Rodríguez, esposa del corredor, publicó por sus redes sociales una imagen con el ciclista y con el mensaje: “sin importar como esté el día, siempre juntos somos más fuertes y felices, te amo”.

¿Qué competencias tenía planificadas Miguel Ángel López?

El corredor, quien ha tenido resultados importantes en lo que va de la temporada como ser campeón de la Vuelta a San Juan en Argentina y conseguir un número de victorias importantes en la Vuelta a Colombia, tenía entre sus próximos objetivos correr el Mundial de ciclismo de ruta, que se llevará a cabo del 5 al 13 de agosto en Glasgow, Escocia, con la selección ‘cafetera’.

Además, también existían rumores sobre la participación de López en la Vuelta a España, la cual comenzará el 26 de agosto.