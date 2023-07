De esta manera, la ciclista venezolana consigue su segundo éxito en la Vuelta a Colombia, luego del conseguido en 2021, y queda a uno de alcanzar a la santandereana Ana Cristiana Sanabria, quien es la más laureada con tres títulos.

"No hay día que no me despierte a entrenar, esto es producto del esfuerzo que realizo y también del trabajo del equipo", indicó la vencedora de la prueba, al término de la carrera.

Al final, Chacón se impuso por 11 segundos sobre su inmediata perseguidora, la campeona de 2022, Diana Peñuela, y por 1':54'' sobre la santandereana Ana Cristina Sanabria, que ocupó el tercer lugar del podio.