Mariana Pajón desmintió a un medio de comunicación tras haber mencionado que se retiraba del BMX

"No he anunciado mi retiro! Me retiraré cuando deje de sentir pasión por lo que hago, a mi la bici y representar a mi país me encanta y todavía hay mucha cadena por enrollar", mencionó Pajón en su cuenta de X.

Tras el malentendido, los distintos portales salieron a corregir el anuncio de la noticia y ratificaron que la 'reina' correrá por un buen rato más.