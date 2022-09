$!Juan José Florián ‘Mochoman’, la mente inquebrantable de un campeón

‘Mochoman’ en uno de los deportistas que más inspira, debido a que superó muchas adversidades para conseguir sus sueños en el deporte, primero con la natación y luego con el ciclismo, que lo llevó a triunfar en los principales eventos, entre ellos el Mundial.

Justamente, esos instantes de asimilar la discapacidad fueron muy duros para el corredor de Mundiales y demás eventos de talla internacional, porque como él mismo reconoce “mucho tiempo viví en medio del odio, del rencor, mucho tiempo en el rol de víctima, odié mi cuerpo y me empecé a destruir mentalmente y también a mi familia. Esa falta de voluntad de cambiar es algo que afecta a las personas, pero cambié la actitud y llené esos espacios que me quedaban en mi mente de objetivos y así empecé en la bicicleta”.

En su ‘caballito de acero’ encontró al amigo perfecto con el que dejó atrás las dificultades y con el plato pequeño y los piñones grandes derrumbó paradigmas y escaló los premios de montaña más inclinados para alcanzar el éxito.

Antes de ingresar al mundo de las ‘bielas y los pedales’, practicó la natación y se ‘bañó en oro’ en varias oportunidades pero en la ‘bici’ dio el paso que necesitaba para su superación.

Y si de superación se trata, adaptar la bicicleta fue todo un reto, porque no hallaba el apoyo necesario.

Sin embargo, perseveró y la recompensa al esfuerzo se tradujo en muchos triunfos en los principales eventos de paraciclismo del planeta.

Hoy en día es la motivación de sus dos hijos y familia, así como de miles de personas que cuando ven lo que consigue, toman un segundo aire y se llenan de entusiasmo para vencer las adversidades.

“Estoy muy contento de este increíble reto, desafíe mi cuerpo y lo llevé al límite, me faltan unos brazos largos para abrazar a todo el mundo, no saben el dolor que traigo, pero la felicidad me supera, gracias infinitas a todas las personas que me ayudaron, a Movistar Colombia, Titan Experiencias, la Gobernación, Inder, mi Ejército Nacional, a la gente que me pitó y me aplaudió en el camino, a mis compañeros, estoy en Santander y llegué pedaleando con una pierna”, dijo Mochoman, quien siempre muestra su sonrisa, al finalizar el exigente trayecto.