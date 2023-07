Nairo Quintana desmintió su regreso en la Vuelta a España y habló sobre el ciclismo colombiano

El ciclista colombiano Nairo Quintana se encuentra por estos días, compartiendo con su familia y entrenando en Boyacá, así lo ha dejado ver por medio de distintas entrevistas que ha concedido a medios como Espn, Caracol Televisión y Diario As en el marco de las dos últimas jornadas del Tour de Francia.

El pedalista, que solo se le ha visto correr en lo que va del año en el Campeonato Nacional de Ruta, prueba élite, que se realizó en Bucaramanga en el mes de febrero, mencionó que ha estado intentando rehacer su vida con la experiencia como empresario y que aunque han salido a la luz ciertos rumores sobre su futuro, al momento no tiene ningún equipo y probablemente no correrá la Vuelta a España.

De igual forma, señaló que se está entrenando con la misma rigurosidad de antes y que sigue a la espera de que se le abra alguna puerta, en el World Tour.

El futuro del ciclismo colombiano

Otra de las cosas en las que fue enfático el pedalista fue en que el ciclismo colombiano se ha quedado atrás, “Yo lo llevo diciendo desde hace 4 años. El ciclismo cambió y ha evolucionado”, señaló en medio de uno de los diálogos que sostuvo con Diario As, en donde también dijo que “Si no cambiamos la forma de entrenar, nos vamos a quedar atrás. Yo hace mas de 5 años ya los he ido cambiando y he ido estando a la vanguardia de los entrenamientos”.

En esa misma entrevista, el boyacense también concordó con unas de las últimas declaraciones dadas por el ciclista Rigoberto Urán, que se encuentra corriendo la actual edición del Tour de Francia y quien mencionó que falta más apoyo por parte del gobierno para sacar adelante nuevos talentos con la posibilidad de hacer un relevo con esa ‘generación dorada’ que tantos triunfos le entregó a Colombia.

“Yo creo que seguimos muy empíricos en muchas cosas. En Boyacá tenemos nuestro programa Boyacá Raza de Campeones, impactamos a más de 2000 niños y tenemos monitores, preparadores, les damos bicicletas, pero en realidad son cosas muy básicas”, concluyó.