El colombiano Niro Quintana (Arkéa-Samsic), ganador del Giro 2014 y de la Vuelta 2016, defenderá el título en el Tour de los Alpes Marítimos y de Var que se disputa entre el próximo viernes y el domingo, una vez recuperado de su lesión en ambas rodillas.

"Ya he competido en el Tour des Alpes-Maritimes et du Var varias veces, y tengo buenos recuerdos de ello. Lo mejor fue el año pasado, con una gran victoria en la clasificación general y la víspera en lo más alto del Col D'Èze. Lo cierto es que no tengo la misma condición que el año pasado, sin embargo mi motivación sigue siendo fuerte", aseguró.

Tan pronto como el cirujano le dio luz verde al boyacense después de operarse ambas rodillas, reanudó los entrenamientos.

"Creo que estaré en buena forma a mitad de temporada. Mi ambición en ese momento será intentar ganar carreras por etapas de una semana en las que tendremos que competir con el equipo Arkéa-Samsic. También tenemos un objetivo de equipo: el ránking del Europe Tour. Estuvimos cerca de ese objetivo en 2020 y todos queremos conseguirlo este año", declaró.

Según reconoció el líder del Arkea, su recuperación ha sido completa y ve el futuro con optimismo.

"Me he recuperado bien, han pasado casi dos semanas desde que inicié entrenamientos un poco más intensos. El tiempo de curación de mi operación en ambas rodillas ha terminado, también mi rehabilitación. Empiezo a estar en buenas condiciones", explicó.

El equipo Arkea Samsic para el Tour de los Alpes es el compuesto por Nairo Quintana, su compatriota Miguel Flórez, el italiano Diego Rosa, el belga Amaury Capioty, el polaco Lukasz Owsian y los franceses Élie Gesbert y Romain Hardy.

Miguel Flórez, de 24 años, se estrenará en competición con el maillot del Team Arkéa-Samsic.