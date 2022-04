Nairo Quintana no tomará la salida este jueves en la quinta etapa del Tour de Turquía

“Obviamente estoy decepcionado de dejar la Vuelta a Turquía de esta manera. Me caí fuerte hace dos días y hoy sufrí mucho encima de la bici. Di el máximo, estaba motivado pero no es razonable seguir. Me voy a cuidar antes de pensar en la segunda parte de la temporada con el equipo Arkea-Samsic", señaló Nairo Quintana.