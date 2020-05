“No voy a desperdiciar una oportunidad de ganar otro Tour”: Egan Bernal

Para Egan Bernal no hay límites. Apenas consiguió el título del Tour de Francia del año pasado, aseguró que su objetivo era buscar el segundo y después el tercero.

Y bien, Egan ya suma algunos días de entrenamiento en la carretera, después de varias sesiones de rodillo en casa por el COVID-19, y confirmó que quiere revalidar el título.

Pero la tarea no será fácil, especialmente porque en su equipo Ineos también están los líderes Froome y Thomas. En declaraciones a Eurosport, la promesa del ciclismo mundial señaló que "Thomas quiere ganar su segundo Tour y Froome quiere volver para ganar esta competición por quinta vez. En cuanto a mí, sé que soy joven y ya he ganado esta carrera, pero no voy a desperdiciar una oportunidad de ganarlo nuevamente. Si estamos al 100% ninguno vamos a sacrificarnos. Tendremos que esperar para saber cómo llegamos todos y la propia carrera decidirá lo que pasará".

El Tour de Francia se llevará a cabo del 29 de agosto al 20 de septiembre. "Nos quedan cuatro meses y medio para llegar de nuevo al 100 % de forma. Es hora de replantear todo el entrenamiento de nuevo e iniciar con más motivación que nunca para llegar a esta fecha con el mejor estado de forma", indicó Egan.

Frente a la Vuelta a España, que se hará del 20 de octubre al 8 de noviembre, sostuvo que "no creo que después pueda disputar la Vuelta. Quiero centrarme al 100% en el Tour. No quiero prepararla pensando en otras cosas. Prefiero hacer menos días de carrera y terminar la temporada lo más fresco posible de cara al siguiente año".

Volver a la condición física de 2019, será a partir de ahora la consigna del pedalista nacional. “Me encantaría estar en la misma situación que estuve en 2019 porque desde luego para mí sería un auténtico sueño. Va a ser una carrera diferente porque no sabremos con qué nivel llegaremos y tendremos que preparar la carrera de otra forma. Pero esa motivación de poder llegar a los Campos Elíseos está ahí”, concluyó el ciclista de 23 años.