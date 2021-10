"Parece que es una falta de respeto, pero estar en los hechos es otra cosa": Miguel Ángel López

El boyacense de 27 años se refirió a la tensa relación con los integrantes del equipo español y reveló detalles que argumentan su decisión de abandonar la escuadra antes de tiempo.

La Salida del Movistar: "A la gente le parece que es una falta de respeto, pero estar en los hechos es otra cosa. Lo más importante es estar donde a uno le gusta, donde se hagan las cosas con amor".

¿Qué opina de lo que ocurrió?: "En la vida hay que hacer cambios y uno no sabe si serán para bien o para mal. La reflexión es que esos cambios son a beneficio de inventario, para tenerlos en tu vida. Eso sirve para no cometer los mismos errores y afrontar cada situación. Con todo lo que pasó, pues mi temporada fue buena, con Movistar hice las cosas bien, cuatro victorias, entre ellas, la única que lograron ellos en una grande".

¿Qué ocurrió en La Vuelta?: "Por condición no fue. Fueron un resto de cosas que fueron rebosando la copa y lo mejor que pude haber hecho fue tomar esa decisión y salir de Movistar. No es que lo vuelva a hacer, la reflexión que me queda es que hay que estar a donde lo quieran a uno y puedas brillar".

¿En qué momento comenzaron los problemas?: "Ya había renovado contrato y pasaron cosas, detalles que poco a poco descubrí, no ir a los Olímpicos, bajarme del Tour y en la Vuelta pasan otras cosas, compartir el liderato, eso siempre ha pasado así. Sentí esa misma tensión y preferí tomar otro camino, aunque éticamente mucha gente no lo vea así".

Su llegada al Astana: "No hubo ninguna dificultad. Es mejor saber a dónde va uno y cómo funciona el equipo. No hubo inconveniente. Al día siguiente de la polémica de la Vuelta estaba ya en negociaciones con el Astana. Ha sido mi casa y ellos confían en mí".

Expectativas para el Tour 2022: "Será una carrera de mucha locura, es un trazado bonito. Hay etapas de viento, los adoquines y las cronos. Hay muchos kilómetros al reloj y hay mucha montaña".