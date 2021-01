Por falta de recursos, el ciclismo de Santander no estaría en los Campeonatos Nacionales de Ruta

El ciclismo santandereano, ese que vio triunfar a Severo Hernández, Alfonso Flórez Ortiz, Abelardo Rondón, Hernán Buenahora y Víctor Hugo Peña, entre otros, afronta un difícil momento para escalar posiciones.

Así queda evidenciado con la denuncia de la Liga Santandereana de la disciplina, que en cabeza de su presidente José Martínez González emitió un comunicado donde sostiene que por falta de recursos el Departamento no tendrá representantes en los Campeonatos Nacionales de Ruta de 2021.

“La Liga Santandereana de Ciclismo informa que no participará en los Campeonatos de Ciclismo de Ruta 2021 debido a que el instituto de Deportes de Santander (Indersantander) no cuenta con los recursos para el evento. Evento que es de carácter nacional, programado por la Federación Colombiana de Ciclismo, y la participación es por Departamentos, por lo tanto es deber de las gobernaciones apoyar esta participación”, dice el comunicado de la Liga Local.

Al ser consultado al respecto, el director de Indersantander, Pedro Carrillo, respondió que “me parece un poco irresponsable por parte del presidente de la Liga de Ciclismo porque en ningún momento ha hecho una solicitud y nos hemos reunido tres veces. Me parece que es para quedar bien y hacer sentir a los clubes que hay gestión pero no es así. El 24 de noviembre se citó a las Ligas y se solicitó el cronograma de actividades oficiales para apoyarlos y de ciclismo no recibimos nada”.

Además, Carrillo indicó que uno de los proyectos de 2021 para el ciclismo de la región es la Vuelta al Gran Santander, así como la entrega de bicicletas para jóvenes entre los 14 y 17 años.

En los últimos años, son evidentes las dificultades que afrontan los pedalistas locales, quienes terminan emigrando a otras regiones para impulsar sus carreras, debido a que no existen competencias idóneas, equipos profesionales y respaldo económico.

Así lo reconoce el periodista especializado en ciclismo Félix Sierra, quien aseguró que “el ciclismo en Santander está pasando por un bajón muy grave desde hace rato, donde se perdieron eventos tradicionales del departamento que incentivaban el desarrollo de los jóvenes; actualmente no hay esa motivación para los deportistas y los patrocinadores y llegamos a estos resultados donde no se tienen recursos para competir. Es complicado cuando no se tiene un proyecto claro”.

El Campeonato Nacional de Ruta se disputará del 4 al 7 de febrero en Risaralda, en las categorías élite, damas y sub 23.