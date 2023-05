Primož Roglič es el campeón virtual del Giro de Italia, luego de una vibrante contrarreloj

Longarone (Italy), 26/05/2023.- Slovenian rider Primoz Roglic (2-L) of team Jumbo Visma during the signing in for the 19th stage of the Giro d'Italia 2023 cycling tour, over 183km from Longarone to Tre Cime di Lavaredo, Italy, 26 May 2023. (Ciclismo, Italia, Eslovenia) EFE/EPA/LUCA ZENNARO