¿Qué sigue para Nairo tras el fallo del TAS que ratificó su descalificación del Tour?

“La vida sigue, la tormenta tiene que pasar, seguimos mirando hacia adelante”. Así expresó este jueves Nairo Quintana luego de conocer el veredicto del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), que ratificó su descalificación del Tour de Francia-2022 por el uso de un analgésico prohibido en el ciclismo.

El órgano jurídico, con sede en Suiza, rechazó un recurso que Quintana interpuso contra la Unión Ciclista Internacional (UCI), que el 17 de agosto decidió no tener en cuenta su resultado en la última “Grande Boucle” por el uso de tramadol.

Según el TAS, la presencia de ese opiáceo sintético en la sangre del escalador de 32 años, sexto lugar en la general del Tour, basta para justificar su descalificación.

“El día de hoy –jueves– nos dieron el resultado del TAS, lamentablemente no fue bueno para mí, con tristeza lo digo”, aseguró Quintana en un video enviado a los medios tras la determinación del Tribunal.

El boyacense argumentó que no consumió el medicamento. “Con orgullo digo que a lo largo de mi carrera deportiva he tenido mucho más de 300 controles antidoping (...) y nunca he tenido ningún problema”, añadió.

Después de estallar el escándalo por el uso del medicamento, Quintana y su exequipo, el francés Arkéa Samsic, rompieron relaciones.

Aunque el tramadol estuvo bajo la lupa de la Agencia Mundial Antidopaje, no figura en el listado de productos prohibidos por esa entidad, pero el reglamento médico de la Unión Ciclista Internacional sí lo prohíbe desde 2019.

Dura prueba

Pero, ¿qué implicaciones tiene esa decisión en la carrera deportiva de Quintana?

El abogado de Nairo, Andrés Charria, calificó el dictamen del TAS como “doloroso”, sobre todo por las inconsistencias que hubo por parte de la UCI en la toma y traslado de las muestras que dieron el positivo del corredor.

“Mancha una carrera que no ha tenido problemas (...) Jurídicamente ya no hay nada qué hacer”, solo “pasar la página”, aseguró.

“La realidad es que no es un tema de dopaje, entonces Nairo no tiene ninguna suspensión ni ninguna sanción. En este momento está entrenando” en Europa y “su carrera sigue igual”, agregó.

Aunque el fallo del TAS no compromete la posibilidad de que el corredor firme con un nuevo equipo o participe en el calendario del próximo año, en la actualidad el campeón del Giro de Italia 2014 y la Vuelta a España-2016 se encuentra sin escuadra para la temporada venidera.

En lo económico, Nairo perdió mucho, alrededor de unos 600 millones de pesos en su defensa, comentó Luis Fernando Saldarriaga, uno de los entrenadores en su formación. Aparte de eso, por el positivo del que fue acusado, tiene que pagar 5.000 francos suizos de multa.

“Pero más allá del tema dinero, se le abona a Nairo que acudió a su defensa, que quiso dejar su nombre en limpio, que no se escondió y que creyó que la legislación lo podía excluir de este caso”, indicó Saldarriaga, quien manifestó que, más allá de que su prestigio estuvo en riesgo, que el tramadol no es una sustancia dopante y que muchos equipos lo puedan señalar, sí tendrá ofertas.

“Pero no las boyantes y exclusivas como las que tenía anteriormente. Su contratación puede perder un poco más de fuerza. Sin embargo, él es un corredor muy fuerte en lo mental, y si bien hay cosas que lo pueden afectar, en este caso no quiere terminar su carrera de esta manera. Sabe que tiene que pasar la página. Deportiva, física y motivacionalmente, todavía puede lograr gratos resultados a los 32 años, pero necesita recalar en un gran equipo”, dijo Saldarriaga.

Piensa en su honor

¿Por qué no me iba a defender si yo no he hecho nada? Esto no ha parado aquí, hay que seguir pedaleando, y más adelante les comentaré qué va a seguir pasando”, sostuvo el escarabajo.

“Esto ha afectado a mi familia, a mis amigos, a mis empresas, pero tengo el corazón tranquilo”, señaló Quintana, al recordar que desde que era pedalista juvenil siempre fue perseguido, pues muchos han puesto en duda que un corredor tan “pequeñito” imponga tanto talento.

“En este momento me ganaron esta carrera, pero vamos a seguir pedaleando. Nunca haría algo que vaya en contra de las reglas del ciclismo. Mi conciencia está tranquila”, apuntó el deportista, al confirmar este jueves, en rueda de prensa, que hay dos elencos interesados en ficharlo, y que luego del fallo del TAS sabrá con certeza qué paso dar en el tema deportivo.