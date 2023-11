Revelan cuál será la gran vuelta que disputará Nairo Quintana en la temporada 2024.

El anuncio del regreso de Nairo Quintana al Movistar Team ha sido sin lugar a dudas una gran noticia para el ciclismo colombiano, que ahora tendrá a un peso pesado en las grandes competencias europeas.

Luego de más de un año de estar alejado de las principales carreras europeas, a raíz de la descalificación en el Tour de Francia de 2023 por el uso de tramadol, el campeón del Giro de Italia 2014 y de la Vuelta a España 2016 reaparece en la élite del pedalismo mundial.

Lea también. Nairo Quintana y un elenco estelar de ciclistas se tomarán Bucaramanga con su Gran Fondo

Además, regresa a su exequipo, el Movistar, con quien precisamente tuvo las mejores actuaciones, porque además de lo hecho en la Vuelta y el Giro, consiguió tres podios en el Tour de Francia.

Ahora, la expectativa es grande con relación a las competencias que asumirá Nairo Quintana en la temporada 2024.

Lea también. Múltiples negocios: Rigoberto Urán y su éxito como empresario

Lo que sí ya aclaró el Movistar, en la voz del director del equipo, Eusebio Unzué, es el rol que tendrá Nairo.

“Con una mirada más egoísta, he de decir que Nairo es un gran refuerzo. Tiene solo 33 años y está en forma, me consta, porque no ha parado de entrenarse en Andorra, donde reside con toda su familia, donde tiene escolarizados a sus hijos y donde mantiene una gran relación con Enric Mas, el líder del equipo”, afirmó Unzué a El País de España.