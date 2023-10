Rigoberto Urán le puso el dedo en la llaga al principal problema que tiene el ciclismo colombiano.

“Este año ha sido un año muy regular, no se ha cumplido ningún objetivo, pero siempre está la ilusión. Sabemos que hay una edad, que ya estoy llegando a un ciclo que ya está por finalizar”, dijo el pedalista.

“Es un problema muy grande. En Colombia muchos no tienen para dos comidas en el día. El deporte es muy exigente y los europeos tienen una forma de alimentarse muy diferente: desde muy pequeños empiezan a ir a campamentos, estudian los carbohidratos, las proteínas, las formas de descanso y todo cuesta mucho dinero”, sostuvo el reconocido 'Toro de Urrao'.

Desde el 2021, cuando Egan Bernal ganó el Giro de Italia, no hay un corredor colombiano que logre estar en el podio de las principales carreras de tres semanas.

“La idea es volver. No sabemos cuál va a ser la temporada, si estar en el Tour, eso lo decide el equipo, y ojalá en los Juegos Olímpicos París 2024 que es la última carrera”, dijo.

Para Urán, es primordial competir en el Tour de Francia de 2024, pero sabe que esa decisión no la toma él, sino el equipo.

“Hace rato no tenemos un pelado que esté disputando. Hay mucho talento, pero en Europa evolucionaron mucho los ciclistas. (...) Lo más importante: siempre hay que intentarlo. Y el ciclismo no lo es todo en la vida. El mundo es muy grande y hay una cantidad de cosas para uno emprender”, afirmó.

Después de retirarse del ciclismo profesional, 'Rigo' dejó claro que le apunta a su faceta como empresario. “A mí me preocupaba qué hacer cuando uno se retira. Lo que pasa es que la fama es jodida y muchas personas se creen ese tema. Te acostumbras a un estilo de vida. Entonces buscamos la manera. Nació Go Rigo Go. Nació como un hobbie, pero Michelle (la esposa) siempre ha tenido una visión muy grande”, sostuvo.

Luego de un adversa temporada 2023, en la que no alcanzó los objetivos que se propuso, Rigoberto Urán espera alcanzar un gran estado físico para ser protagonista en el 2024.