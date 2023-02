Rigoberto Urán: “No tenemos ningún ciclista bueno en Colombia".

Rigoberto Urán entregó unas contundentes declaraciones en donde evidenció su preocupación por el presente del ciclismo colombiano.

En diálogo con 'TeleMedellín', el carismático pedalista, que no participa de los Campeonatos Nacionales en Bucaramanga debido a un estado gripal, aseguró que “no tenemos ningún ciclista bueno en Colombia. Los últimos que estaban eran Sergio Higuita, Daniel Felipe Martínez y Santiago Buitrago”.

Y agregó: “No hay nada. No sé qué es lo que pasa. En Europa el ciclismo está muy fuerte. Muchos van allá, pero no aguantan dos años porque no son capaces de sostener el ritmo de carrera. Acá (en Colombia) se sigue trabajando, pero falta calidad”.

En los últimos años, Colombia siempre tuvo destacados ciclistas en las Grandes Vueltas, pero con la situación que viven Nairo Quintana y Miguel Ángel López, que no pueden correr en Europa, se han reducido las posibilidades.

Además, Egan Bernal sigue en fase de recuperación, aunque poco a poco ha empezado a competir.