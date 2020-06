$!Santandereano Germán Darío Gómez le apunta al Giro sub 23

En su primer año en la categoría Sub 23, el pedalista santandereano Germán Darío Gómez Becerra, trabaja con empeño, para consolidarse como una de las grandes figuras del UAE - Team Colombia. El pedalista betuliano ya entrena de nuevo en carretera, esperando recuperar sus condiciones para hacerse acreedor a un cupo en el equipo colombo-emiratí para la Vuelta de la Juventud en nuestro país y el Giro de Italia Sub 23.

El corredor que incursiona en la última categoría antes de la élite profesional confesó que el principio del confinamiento representó dificultades. “Al principio fue extremadamente duro porque teníamos en los planes asistir a muchas competencias que se venían encima para estos meses que es donde se hacen más carreras. Estábamos muy mentalizados para alcanzar un buen estado de forma y hacer buenas participaciones. Fue difícil entrar de un momento a otro a cuarentena y que se perdiera un poco la ilusión de participar en muchas competencias”.

El nacido en Betulia no ocultó su emoción de poder retornar a entrenar en carretera. “Estoy muy motivado con volver a la carretera, me afectó un poco el tema de volver a hacer los kilómetros sobre el pavimento y de iniciar con los trabajos de fuerza. Durante la cuarentena en la casa hacía rodillos y fortalecimiento pero hacía mucha falta estar en la carretera y creo que fue lo que más me costó, volver a retomar todo lo que se perdió durante el tiempo que estuvimos en casa”.

Lea también: Germán Darío Gómez, campeón en Cómbita

“Desde hace algunas semanas podemos salir a la carretera. Han sido momentos de mucha alegría de poder volver a salir, claro con todas las medidas de seguridad. Hemos estado haciendo una preparación muy buena y me he sentido muy bien con los trabajos que mi técnico me ha enviado para desarrollar”. Agregó el corredor que ocupó el puesto 15 en la contrarreloj individual del Campeonato Mundial de Ruta de Yorkshire 2019 en la categoría junior.