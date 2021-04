Se prenden las alarmas, Egan Bernal sigue con dolores en la espalda

Los inconvenientes de espalda para el ciclista colombiano Egan Bernal aún no desaparecen y existe preocupación de cara a su participación en el Giro de Italia.

Aunque surgieron versiones de que el 'Niño Maravilla' no correría el Giro, desde su círculo cercano las desmintieron, pero sí reconocieron que aún el corredor presenta molestias.

El periodista Beppe Conti, de la cadena italiana RAI, sostuvo que Egan Bernal sería baja del equipo Ineos para el Giro de Italia 2021 por problemas relacionados con su espalda.

Además, comentó que Bernal también se perdería el Tour para recuperarse definitivamente y afrontar la Vuelta a España.

Y es que las alarmas se encendieron luego de que el vencedor del Tour de Francia 2019 cancelara su participación en el Tour de los Alpes para realizarse una revisión por un especialista de espalda en Montecarlo.

En el portal CyclingNews señalaron que “Bernal se sometió a un chequeo de espalda con un especialista en Montecarlo el pasado jueves y pasará los próximos días en un último campo de entrenamiento del Ineos Grenadiers en altura –en Andorra– antes de viajar a Italia para el Giro. La Corsa Rosa comienza el sábado 8 de mayo en Turín y los ciclistas deben llegar el miércoles 5 de mayo”, expresó el medio británico.

Mientras tanto, Egan Bernal, de 24 años, reconoció en entrevista con RTVE, al ser consultado si estaba plenamente recuperado que: “no, no creo. Va a ser un proceso bastante largo. Todavía estoy sintiendo un poco de dolor en algunas partes de la carrera. Hasta el momento he corrido pruebas de un día o carreras de cuatro días, que es diferente a una gran vuelta. Tenemos que esperar a ver cómo va a reaccionar la espalda en el Giro de Italia. Esperemos que bien”.

Y agregó: “sí, todavía me duele un poco, hay momentos en la carrera que me duele, aunque al final de las pruebas es más el dolor de piernas que el dolor de espalda, pero es algo que todavía está ahí. Tengo que estar fortaleciendo todos los días con el fisioterapeuta, con dos sesiones de trabajo en el día para poder estar bien. La lesión no desaparece, la verdad”.