Sergio Higuita y Nairo Quintana, entre los favoritos al título de la París - Niza 2020

Con cuatro colombianos entre los 136 corredores distribuidos en 17 equipos, y bajo fuertes normas impuestas por las autoridades sanitarias francesas en relación con el coronavirus Covid-19, se pone en marcha hoy la LXXVIII París - Niza, en la que hay muchos grandes ausentes, por la epidemia en cuestión.

Lea también: Nairo Quintana conquistó su segundo título de la temporada

Entre los que no están presentes figuran el vigente campeón de la prueba, el también colombiano Egan Bernal (Team Ineos), pues su equipo no tomó parte de la competencia, no sólo por el tema del coronavirus, sino por el reciente fallecimiento de su director deportivo, el francés Nicolas Portal.

Los colombianos que tomarán parte de esta edición de la París - Niza son Nairo Quintana, su hermano Dáyer y Winner Anacona, los tres del Arkéa - Samsic, y el cuarto ‘escarabajo’ será Sergio Andrés Higuita del EF Pro Cycling.

Serán 1.215,6 kilómetros repartidos en las ocho etapas. Las tres primeras fracciones están diseñadas para los velocistas, aunque en la primera puede haber sorpresa debido a un ascenso de tercera categoría a pocos kilómetros de meta.

Hay una ‘crono’ individual el cuarto día. La quinta jornada será de transición, pero la sexta etapa ya será para los favoritos al título. Luego, la jornada siete será la etapa reina y la octava no será nada fácil, pues tiene cuatro premios de montaña que pueden hacer cambiar el liderato de la carrera.

Lea también: Sergio Higuita estrena su cosecha de títulos en el Tour Colombia

En la lista de favoritos figuran los colombianos Nairo Quintana y Sergio Higuita, así como el italiano Vincenzo Nibali, el australiano Richie Porte, el alemán Maximiliam Schacmman, los belgas Tiesj Benoot y Dylan Teuns, y los franceses Julian Alaphilippe, Thibaut Pinot y Romian Bardet.