Toda una proeza: El santandereano Ezequiel Fonseca recorrerá en bicicleta 1.219 kilómetros, en 72 horas

“Desde que inicié en este mundo del ciclismo de ultrafondo me gusta todos los años ponerme un nuevo reto, y esta vez he decidido hacer esta prueba que podríamos llamar doble ‘Everesting Roam’, que me llevará por más de 32 municipios de Colombia en un tiempo no mayor a 72 horas. Mientras unos piensan en el ‘desenguayabe’, yo espero marcar un registro histórico para Santander y Colombia”, sostuvo Ezequiel Fonseca.

Es importante recordar que este fondista del ciclismo mundial es ranking 18 en el mundo y tiene entre sus registros más de 10 retos Everesting realizados en los últimos 6 años.

“Este tipo de actividades son únicas en la región porque además de imponer nuevos récord o marcas, motivan para que todos los días más y más ciclistas aficionados pongan a prueba su capacidad. Espero estar bien de salud para estos días, que el buen clima me acompañe en la mayoría de la ruta y que el sueño no me venza”, sostuvo ‘El Flako’ Fonseca.

Datos de la ruta y reto Everesting

Distancia total: 1.219 kms

Metros acumulados de ascenso o desnivel positivo: 22.670 metros

Tiempo estimado: 66 horas

Principales segmentos:

* Girón- Medellín: 377 kms

*Medellín-Manizales: 186 kms

*Manizales-Chía: 290 kms

*Chía-Bucaramanga-Girón: 366 kms

Algunos municipios que visitará durante el reto:

Girón-Lebrija-Puerto Berrío-Cisneros-Barbosa-Bello-Medellín-Manizales-Fresno-Mariquita-Honda-Guaduas-Villeta-LaVega-Cota-Chía-Zipaquirá-Ubaté-Chiquinquirá-Barbosa- Santa Ana-Oiba-Socorro-San Gil-Aratoca-Piedecuesta-Girón-Bucaramanga.