$!Un ‘Tour’ por la carrera ciclística de ‘Rigo’

Parece que su vida siempre fue como el Giro de Italia, ‘color de rosa’, porque él sigue adelante con una contagiosa sonrisa y buen sentido del humor, pedaleando más fuerte aunque la cuesta sea muy inclinada y no tenga fin.

Parece que no hubiera sufrido múltiples caídas, que a cualquier mortal lo hubieran derrumbado; y no sólamente se trata de las caídas de la bicicleta que por poco lo alejan del ciclismo profesional.

“¡Llegó Rigo, llegó Rigo!”, dijo un aficionado cuando notó que el ciclista, con pinta de rockero, estaba por entrar a su tienda de Go Rigo Go en Bucaramanga . “En televisión se ve más alto el bacán”, dijo otro; y su amigo le respondió “es muy flaco, con razón sube como si nada”.

Desde entonces, ‘Rigo’ comprendió que la vida tiene algunas cosas del ciclismo: dura, en constante ascenso, con sus terrenos planos y bajadas, que parecen más llevaderos, pero donde si se relaja o no se toman con responsabilidad se pierde la carrera.

“Para mí y para el equipo el Tour de Francia es muy importante, lo venimos preparando bien, este año es el enfoque principal, y como yo siempre digo, he aprendido a disfrutar de este deporte y me preparo para hacerlo de la mejor manera. Los ciclistas jóvenes en Europa y en Colombia tienen un nivel muy alto, entonces uno va con muchas ilusiones, de disfrutar y de hacerlo bien”.

“Estamos trabajando porque Santander es el departamento que escogimos para realizar el Giro de Rigo, edición del Chicamocha; y tampoco había estado en mi tienda de Go Rigo Go, que inauguramos en Bucaramanga y estamos conociéndola y compartiendo con la gente”.

¿Fueron mejores los ciclistas de antes?

“Fueron mejores los de antes porque les tocaba en unas condiciones muy duras; no había la tecnología de ahora, eran bicicletas muy pesadas; hoy en día la tecnología ha hecho que tengamos ropa de ciclismo ajustada, aerodinámica, los cascos, las gafas, las bicicletas pesan 6.8 kilos; hace 10 años los promedios de velocidad eran altos, pero hoy vamos por los 70 km/h mucho rato y alcanzamos hasta los 100”.

¿Cada detalle cuenta segundos valiosos?

“Sí, porque los ciclistas que no tengan tanto talento, con entrenamiento puedan superar a los que sí tienen. Por más talento que tenga una persona necesita entrenar mucho, porque hoy en día los que no tienen el talento o los números, pero tienen una dedicación y un cronograma de trabajo, pueden ser muy buenos”.

¿Cómo ve al ciclismo nacional? En Santander, por ejemplo, a los muchachos les toca muy duro por la falta de apoyo

“Viene creciendo y hay mucho talento, pero hoy en día la juventud quiere que le den todo, hay que luchar por las cosas, este es un deporte duro, donde nadie regala nada. Por más grande que usted sea, no importa, cada año hay que olvidar lo que uno hace y pedalear mejor”.

¿Qué les dice a esos muchachos que quieren seguir sus pasos?

“A todos los niños, que hay que hacer deporte, pero también hay que estudiar. Y por más buenos que sean los jóvenes de acá, no se pueden creer el cuento, el problema de la juventud es que se creen el cuento, y cuando te crees el cuento y todavía no has estado en un equipo en Europa, es complicado; entonces es tener los pies en la tierra, trabajar y dar lo mejor”.

¿Qué ciclistas lo han sorprendido en su carrera?

“Corredores como Froome, Contador, Nibali; como llevo tantos años, he visto muchos ciclistas con talentos impresionantes y es lindo compartir con ellos”.

¿Y en Colombia cuál ha sido el mejor?

“Uno de los más grandes es Nairo, tiene muchos títulos y podios; Egan es excelente, tiene un futuro impresionante y ya ganó un Tour. Está ‘Lucho’ Herrera, Santiago Botero, si repasamos la historia hay corredores muy importantes que han aportado para que nuestro ciclismo crezca”.

¿Cómo es esa vida empresarial?

“El ciclismo me ha ayudado porque pude montar mi empresa, hoy en día tenemos más de 13 tiendas en Colombia, más de 120 empleos; realmente son otros objetivos que uno va logrando, porque Rigoberto Urán no va ser ciclista toda la vida”.

¿Cómo se vio afectado por la pandemia?

“Nos vemos afectados, ahora tenemos cerrado Barranquilla, Medellín, Bogotá y Cali. Acá la fortuna es que mi equipo de Go Rigo Go es muy dedicado y siempre estamos tratando de evolucionar, es apretado, pero hay que seguir pedaleando. Gracias a todo mi equipo hemos podido crecer”.

¿Cómo hace para cumplir con tantos compromisos: las carreras, los entrenamientos, su empresa, su familia?

“Uno en la vida tiene muchos objetivos y hay muchos trabajos, pero hay una cosa muy importante que es el tiempo de uno, el tiempo en casa y el tiempo con la familia, tenemos que aprender a delegar, para eso tenemos nuestro equipo y tenemos que confiar en él; por más líder que uno sea, uno tiene que aprender a escuchar a su equipo porque pueden tener mejores ideas”.

Qué tal le va en esa etapa de padre, sacando gases, cambiando pañales...

“Ya sacamos gases, hasta a domicilio sacamos gases (risas); la niña súper bien, la mamá también y felices porque es una etapa muy linda”.

Año de Juegos Olímpicos, se ve una vez más allí y buscando otra medalla para Colombia

“Con cinco cupos, es un recorrido duro, estamos en la preselección y esperamos que para esa época estemos en una buena condición para hacer las cosas bien”.

Por último, un mensaje para la gente de Santander

“Un saludo muy especial, muchachos recuerden que tenemos la tienda acá, para que nos visiten, que se cuiden bastante y cuiden a sus familias porque es un momento difícil”.