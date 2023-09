Uno de los capos del ciclismo mundial arremetió en contra de la posible fusión del Jumbo-Visma y Quickstep.

Uno de los primeros protagonistas en pronunciarse fue el británico Geraint Thomas, quien es uno de los capos del Ineos Grenadiers. El corredor aseguró que esos rumores son totalmente falsos, pues la relaciones entre ambos elencos no son buenas, "se odian".

Ante esta situación, las reacciones no se han hecho esperar, los expertos del deporte de las bielas y los pedales aseguran que un movimiento de esa clase significaría un dominio económico muy por encima de los otros equipos.

“Lo único que diría ahora es: Remco odia a Jumbo y Jumbo odia a Remco, eso no va a funcionar. No quiero empezar ningún rumor, solo digo”, mencionó Thomas en medio del pódcast Watts Occurring.

De igual forma, el corredor apuntó que no entiende la situación, pues tras sus contundentes victorias, el Jumbo dominó el circuito.

“Lo único que me pregunto es: ¿por qué Jumbo querría esto? Acaban de ganar las tres grandes vueltas (...) ¿Cómo no encontrar un patrocinador cuando has ganado dos veces el Tour y dominado la temporada pasada? Tienes los corredores más grandes. Es triste, si es verdad”, apuntó.