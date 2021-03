"Fue como sentirme libre, volver a montar una bicicleta me llenó de vida", aseguró Johanis en medio de su alegría después de recorrer los primeros kilómetros por Bucaramanga con la bicicleta que, el pasado 23 de marzo, recibió de manos del ministro del Deporte, Ernesto Lucena, y del presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo, Mauricio Vargas, como nuevo impulso en su carrera deportiva.

"Este momento representa una nueva historia para mi vida, me he propuesto superarme y salir adelante. Se me salieron las lágrimas de felicidad este fin de semana, esto es un sueño hecho realidad y trabajaré duro para que sea mucho mejor", destacó Johanis, quien ya pasó la página de aquel accidente en el que perdió su pierna izquierda y que superó para seguir adelante.