Video: De esquiador y estudiante a campeón de la Vuelta a España, lo que no sabía de Sepp Kuss

Después de tres semanas de competición, el corredor de 29 años, Sepp Kuss, resumió de forma contundente y castiza su sentimiento: "Es una pasada", dijo en perfecto castellano. El estadounidense reside en Andorra, como medio pelotón, y está casado con una catalana. Un tipo generoso con sus compañeros y simpático siempre, quizás porque es "simplemente un globero, un ciclista antes que corredor".

Lea también: Santiago Buitrago es el mejor 'escarabajo' según la UCI, ¿está de acuerdo?

Oriundo de Durango, Colorado, Kuss no es un globero por mucha gracia que le haga la expresión y de eso se dio cuenta el gran Alejandro Valverde cuando el americano lo dejó plantado en una etapa del Tour 2021 con final en Andorra. Ha sido y quiere seguir siendo el mejor gregario del mundo, como demuestra el galardón otorgado en 2022 por parte del Club The League of Gregarious.