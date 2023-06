Video: Egan Bernal y su gran actuación en el Critérium Dauphiné

Con el correr de la etapas y las competencias, el colombiano Egan Bernal sigue dejando gratas sensaciones de cara a lo que sería su máximo objetivo de la temporada, el Tour de Francia. El ciclista, que pertenece al Ineos Grenadiers, firmó este jueves una brillante actuación en el Critérium Dauphiné, carrera que sirve como preámbulo a la segunda grande del año.

En un día lleno de montaña, el de Zipaquirá se mostró sólido y firme en la trepada, arribando en undécimo lugar a tan solo 31 segundos del gran ganador, Jonas Vingegaard.

Egan Bernal se mostró muy contento por su actuación, pues dejó gratas sensaciones en sus piernas pensando en el Tour de Francia, donde espera llegar al 100% para pelear con los mejores del mundo, como Pogacar y Vingegaard.

De lo contrario, su objetivo estaría enfocado en la Vuelta a España.

“Me sentía muy bien pero me daba miedo apretar. Estoy muy contento, no me lo esperaba, vamos día a día”, dijo el 'cafetero' tras la etapa 5 de la competencia.

Con este resultado, Egan se acercó al top 10 de la general a falta de tres etapas por disputarse. El colombiano ahora se ubica en la casilla 19 a un poco más de 3 minutos del líder Vingegaard quien le arrebato en esta jornada la camiseta de líder a Mikkel Berg.

Esta fue la novena victoria para Vingegaard esta temporada con solo 23 días de competición y la número 21 en su palmarés, en el que figura con letras de oro el Tour 2022 y la Itzulia 2023 lograda esta temporada.

En cuanto a los otros colombianos, Daniel Felipe Martínez se mantiene en el top 10 con la octava casilla, mientras que Esteban Chaves también se acerca a los diez mejores, estando en la decimoquinta ubicación.

El Critérium del Dauphiné continuará este viernes con la disputa de la sexta de sus ocho etapas, una jornada de 170,2 kilómetros y que enlazará las localidades de Nantua y Crest-Voland.

Clasificación general:

1. Jonas Vingegaard (DEN/Jumbo-Visma) - 17:03:03

2. Ben O´Connor (AUS/Ag2r-Citroën) a 1:10

3. Julian Alaphilippe (FRA/Soudal-Quick Step) a 1:23

4. Adam Yates (GBR/UAE Emirates) a 1:26

5. Felix Grobschartner (AUT/UAE Emirates) a 1:27

6. Jai Hindley (AUS/Bora-Hansgrohe) a 1:37

7. Jack Haig (AUS/Bahrain-Victorious) a 1:44

8. Daniel Felipe Martínez (COL/Ineos Grenadiers) a 2:07

9. Mikkel Bjerg (DEN/UAE Emirates) a 2:21

10. Guillaume Martin (FRA/Cofidis) a 2:54

15. Esteban Chaves (COL/EF-EasyPost) a 3:01

19. Egan Bernal (COL/Ineos Grenadiers) a 3:06