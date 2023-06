$!Video: La conmovedora historia del santandereano Ezequiel Fonseca, el ‘capo’ del Everesting

En medio de una vida de irresponsabilidades, que lo tenían al borde del abismo, recibió el mejor de los consejos. Dice el adagio popular: “No hay mal que por bien no venga”, y la avería mecánica de su moto y la falta de recursos para arreglarla o cambiarla por una mejor, lo llevaron a aceptar el consejo de un amigo de comprarse una bicicleta.

El bolsillo, además, no daba abasto y su medio de transporte, una motocicleta, le había ‘sacado la mano’ y valía más repararla que comprar una nueva.

Perdió la motivación, las fuerzas, y le dijo a su mamá, doña Rosalba Álvarez Vargas: “Me voy a retirar, no puedo más”.

Los ojos de ‘El Flako’ estaban inundados y era muy poco lo que podía ver en medio de los grises que aparecieron luego de que uno de los motores que impulsan su vida, la pequeña Emily Sofía Fonseca Ballesteros, no lo pudiera acompañar más en el reto que se había propuesto: escalar 17 veces el majestuoso Cañón, una de las Maravillas Naturales del Mundo.

Después de la ‘medio bobadita’ de 14 ascensos al Chicamocha, mítico puerto de montaña de Santander, Colombia, al marco de ‘Griselda’, la bicicleta de montaña de Ezequiel ‘El Flako’ Fonseca Álvarez, no le caían gotas de sudor, sino de lágrimas.

Valores que, por ejemplo, lo conducen a respaldar a quienes más lo necesitan, como a Mario Andrés Córdoba, un para atleta santandereano que necesita mejorar su silla de competencias, para no correr en desventaja con sus contrincantes en los eventos nacionales e internacionales; o a Erick Vargas, quien le da la vuelta al país en ‘dos ruedas’ y le hace honor a la frase: “De los mayores placeres que hay en la vida, uno es ir en bicicleta”.

Como quien no quiere la cosa, se llenó de valor para enfrentar las subidas más empinadas cercanas a Bogotá, que lo pusieron a sufrir de lo lindo, porque como todo principiante, se fatigaba hasta subiendo un ‘policía acostado’ (reductor de velocidad), pero la satisfacción era mayor cuando trepaba, por ejemplo, a Patios, que aparentaba ser una cuesta inalcanzable, o sus piernas se devoraban cientos de kilómetros.

“En mi tierra yo me siento como un rey, un rey pobre pero al fin y al cabo rey, mi castillo es un ranchito de embarrar y mi reino todo lo que alcanzo a ver”, dice una de las estrofas de su canción preferida, ‘El Rey Pobre’, de Jorge Velosa, que cuando la pone en medio de la ruta, lo estimula a bajar un par de piñones, pararse en los pedales y acelerar el paso mientras, como dice Mario Sábato, el locutor argentino, ‘baila que baila’ sobre ‘Griselda’, la bici de ciclomontañismo, o ‘La Mugrosa’, la bici de ruta, a la que saca poco ‘a bailar’, pero entiende que es necesaria para mejorar su desempeño y también al momento de los recorridos en pavimento.

Practicó el microfútbol, pero de manera muy recreativa, porque eso de pisar el balón, tirar gambetas y hacer goles, no eran su especialidad; se enamoró de la música de carranga, esa que todavía escucha a ‘toda mecha’ mientras se le mide a rutas salvajes, en las que los puertos de montaña y el kilometraje superan, con mucha facilidad, a las etapas reinas de las Grandes Vueltas: Tour de Francia, Giro de Italia y Vuelta a España.

“Soy un guapoteño humilde, de campo, que encontré en la bicicleta la mejor manera de decirle a la gente que podemos ser más fuertes de lo que podemos imaginar”, dice Ezequiel Fonseca Álvarez.

Algunos le dicen desocupado, otros no se ahorran calificativos para elogiar lo que hace y él, simplemente, sigue lo que le dicta su corazón.

En este tipo de pruebas logró comprobar que los límites son mentales, porque se transformó en un experto en soportar las ‘pájaras’ más severas y continuar empujando los pedales, muchas veces con el corazón, porque hay instantes donde las piernas no dan más.

Un corazón noble, característico del santandereano de provincia, pero a la vez fuerte y capaz de reinventarse para pasar las páginas más oscuras y meterse de cabeza en su nuevo estilo de vida.

Ahora, además, este técnico en seguridad electrónica, que tiene una voz a la que se le siente la calle, que mira de frente y dice las cosas como las siente, sin adornos, es un mecánico de bicicletas, tiene un taller en Bucaramanga donde ama armar y desarmar ‘naves’ y organiza ciclopaseos y pruebas de largo aliento, en las que cada día congrega a más ‘locos’, que como él, le encuentran el gusto a pasar horas sobre la bicicleta.

Los últimos kilómetros

Le faltaban tres ascensos al Cañón del Chicamocha, alrededor de 90 kilómetros, para lograr la locura del triple Everesting, pero estaba a nada de poner pie a tierra y renunciar, luego de que a su hija se la tuvieron que llevar, sin alcanzar a despedirse.

No podía contener el llanto, la bici la movía por inercia y ni siquiera su mamá, que lo acompaña en todas las grandes travesías, que se llena de orgullo al hablar de su hijo y que es la “mejor nutricionista del mundo”, podía persuadirlo para que no renunciara.

Para el ultrafondo se necesita estar fuerte de cabeza y a Ezequiel se le vio débil en ese momento, pero en el ciclismo que él practica la amistad cobra un valor que no tiene precio. Justamente, los compañeros a los que motivó a salir adelante, a luchar, a exigirse, que como describe “quizá no son los ciclistas más élites, pero sí los mejores amigos”, le dieron una frase que lo ‘levantó de la lona’ y lo condujo, como si no tuviera 1.000 kilómetros encima, a ir por la hazaña con mucho ahínco.