Video: 'Mochoman' logró llegar a Santander en bicicleta

El ciclista recorrió más de 480 kilómetros y cerca de 8.016 metros acumulados de desnivel, pasando por tres departamentos: Cundinamarca, Boyacá y Santander. Bajo el sol, la lluvia y el frío, 'Mochoman' cumple el objetivo de llegar pedaleando al Reto Movistar que se celebrará este domingo 4 de septiembre.

“Estoy muy contento de este increíble reto, desafíe mi cuerpo y lo llevé al límite, me faltan unos brazos largos para abrazar a todo el mundo, no saben el dolor que traigo, pero la felicidad me supera, gracias infinitas a todas las personas que me ayudaron, a Movistar Colombia, Titan Experiencias, la Gobernación, Inder, mi Ejército Nacional, a la gente que me pitó y me aplaudió en el camino, a mis compañeros, estoy en Santander y llegué pedaleando con una pierna”, afirmó Juan José Florián.

En la llegada el ciclista contó con el acompañamiento especial de la Quinta Brigada Segunda División del Ejército Nacional de Colombia.