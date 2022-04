VIDEO | “Que me esperen porque voy a volver”, el anuncio de Egan al pelotón

Seguro, como los pedalazos que da cuando está en competencia y con los que ha brindado júbilo.

Así se mostró Egan Bernal en el inédito video de su recuperación que publicó su equipo Ineos y en el que dejó un mensaje claro a los aficionados y ciclistas que integran el pelotón mundial. “Les digo que hay Egan para rato, que me esperen porque voy a volver”, aseguró.

Egan, campeón del Tour de Francia 2019 y del Giro de Italia-2021, recordó el difícil momento que vivió en enero pasado cuando se estrelló, mientras entrenaba por carreteras de Cundinamarca, contra un bus de servicio público y casi pierde la vida.

“En un momento estaba a 62 kilómetros por hora y al otro segundo estaba tirado en el piso. Sentía que no podía respirar. Cuando llegó el doctor me tuvo que enderezar el fémur, en la carretera, porque se había roto y para que dejara de sangrar internamente. Fue el dolor más teso que he sentido, pero igual, eso fue lo que me salvó la vida”, confesó Bernal.

Tras el accidente, el corredor, de 25 años, que estuvo hospitalizado dos semanas y le practicaron varias cirugías en su columna, pierna derecha y mano para corregirle 20 fracturas, ha avanzado satisfactoriamente en su recuperación y, al lado de familiares y amigos ya comenzó a entrenar en bicicleta.

Bernal mostró gratitud con quienes han estado a su lado y lo han motivado para salir adelante. “Las personas que estuvieron, que realmente me vieron en la camilla, las que me vieron quejarme por dolor, que incluso me cambiaban el pañal y me limpiaban cuando iba al baño... esas pequeñas cositas las voy a recordar por siempre”, indicó el pedalista, al asegurar que el día más feliz de su vida fue cuando volvió a montarse en una bicicleta.

Por ahora es incierto cuándo el corredor retornará a una carrera. En días recientes indicó que sería un sueño para él competir este año, pero que no se atreve a dar una fecha porque sería un poco irresponsable de su parte.

