Video: Rigoberto Urán estalló de la rabia luego de su caída en el Tour de Francia

No cabe duda de que el Tour de Francia 2023 no ha sido el mejor para el ciclista colombiano Rigoberto Urán, quien ha estado muy lejos de ser protagonista y los quebrantos de salud, además de las caídas lo han privado de mejores resultados.

El corredor del EF Education EasyPost se mostró molesto luego de la etapa 15 de la ronda francesa, en la que se instaló en la fuga que iba a disputar la etapa, pero se descolgó un poco del grupo en el descenso y, al querer conectar, se cayó a un costado de la vía.

Al final, Wout Poels (Bahrain Victorious) se quedó con el primer puesto de una fracción en la que una vez más Jonas Vingegaard y Tadej Pogacar vivieron un emotivo duelo, pero no se marcaron diferencias.

A unos 40 kilómetros de la meta, el ciclista colombiano perdió el control de su bicicleta y cayó a un costado de la carretera. Se levantó lo más rápido que pudo, pero no alcanzó a llegarle a los primeros y finalizó en la casilla 15 y con la 'piedra afuera', porque según él su caída se presentó debido a una mala acción de Chris Hamilton (Team DSM), quien también cayó al suelo.

“Se me cayó adelante el 'carechimba' este, no sé quién era. Iba detrás de él y no había forma de esquivarlo. Menos mal no había un volado ahí porque sino quedábamos vueltos mierda”, dijo en un video publicado en la página Go Rigo Go.