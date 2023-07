Video: Rigoberto Urán no se guardó nada y hasta pidió más inversión por parte del gobierno

Rigoberto Urán es un ciclista que se ha caracterizado por decir las cosas de frente y no guardarse nada.

Así lo confirmó este martes 18 de julio en entrevista con Espn después de la etapa 16 del Tour de Francia, en la que tocó varios temas, que han despertado mucha polémica.

El pedalista, que ha sido podio en el Tour de Francia, el Giro de Italia y los Juegos Olímpicos, se refirió a aspectos relacionados con la preparación de los ciclistas colombianos, la inversión del gobierno nacional al ciclismo y las razones que le impidieron figurar en la actual edición del Tour.

Rigoberto Urán reconoció que “estamos viendo un ciclismo evolucionado. Hay un ciclismo que toca trabajar desde muy pequeños, los niños de 12 y 13 años tienen que cambiar su forma de entrenar. Tienen que ir más a la pista y mejorar su alimentación, son muchas cosas que hay que cambiar. Estamos muy lejos nuevamente, lo de estos pelados en Tour es impresionante. Hay un nivel muy alto y generación muy fuerte”.

También tocó un punto clave, como es la inversión del gobierno colombiano, al sostener que “en Colombia y Suramérica toca hacer algo, el ciclismo ha evolucionado mucho. Una de las cosas más importantes es la inversión del gobierno, para que los muchachos puedan venir acá a Europa. Hay muchas cosas que replantear, en Colombia se deben hacer carreras más técnicas. Se necesita inversión social, nuestros países tienen varios problemas económicos. Los recursos muchas veces no llegan a su destino y se pierden muchos talentos”.

Y frente a su participación en la ronda gala de 2023 fue claro al enfatizar que: “No he tenido las mejores sensaciones, he tenido días donde he sufrido mucho. Ya me siento mejor y vamos con toda hasta el final. Si yo supiera que me iba a encontrar tan mal en el Tour, no hubiera venido. Una semana antes tenía muy buenas sensaciones y tenía muchas ilusiones. Yo respeto mi trabajo y trató de hacer lo mejor. Lo seguiré intentando”.

Rigoberto Urán ocupa la casilla 77 del Tour de Francia 2023, luego de 16 etapas.