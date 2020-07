Xabier Artetxe, preparador físico de Egan Bernal, alaba su actual estado de forma

Xabier Artetxe, preparador físico del colombiano Egan Arley Bernal Gómez alabó la condición física en la que se encuentra el vigente campeón del Tour de Francia, pese a no haber podido entrenarse a tope durante la cuarentena a la que tuvo que acogerse por causa de la pandemia en Colombia.

En entrevista con el portal Cyclingnews, el entrenador español señaló que Bernal se encuentra en un estado de forma ideal, camino a la defensa de su título en el Tour de Francia (29 de agosto al 20 de septiembre) con el Team INEOS.

El español anotó: “lo veo listo para el tiempo en el que estamos, está dónde debería estar. Va todo por buen camino y todavía quedan diez semanas de trabajo y diez semanas de mejora para llegar en la mejor condición posible a la salida del Tour. La idea no es estar como el año pasado, sino estar mejor aún en la salida del Tour”.

Ante las palabras de su preparador, el ‘escarabajo’ dejó un mensaje de agradecimiento en su cuenta de Twitter, en el que señaló: “la tranquilidad que me transmite mi entrenador Xabier Artetxe es total, increíble que con solo decirme “todo va por buen camino” “los números son buenos” me llene de nuevo de la confianza y motivación para seguir entrenando de manera inteligente”.

Además Xabier Artetxe no descarta que el colombiano pueda estar en la disputa de; Route de Occitanie o el Tour de l’Ain o incluso en el Critérium du Dauphiné, competencias previas de Bernal de cara al Tour. “Tenemos que estar abiertos a ambas opciones. Si él gana, no me sorprendería, porque Egan ya está en muy buena forma, pero ese no es el objetivo de ir allí; el objetivo es llegar al Tour al 100 por ciento”.

Artetxe también ponderó la gran capacidad de recuperación de Egan Bernal para enfrentar las primeras pruebas del calendario, previas al Tour. “Hay tan pocos días entre cada carrera, y dado que Egan es tan bueno para recuperarse, es casi como una etapa de carrera larga para él. Estará puliendo su forma allí, llevándola al 100 por ciento”.

Para Artetxe, el Tour no diferencia jerarquías, sino condición física. “No importa cuál sea tu palmarés si no llegas al Tour al 100 por ciento de tu forma. La historia nos dice que el corredor más fuerte gana el Tour, y si Egan es el más fuerte que puede ser, creo que las posibilidades de que gane el Tour este año son muy altas”.

Así las cosas, todo parece indicar que por buen camino para Egan Bernal en su intención de ser el jefe de filas del Team Ineos en el Tour de Francia y revalidar el título obtenido el año pasado.