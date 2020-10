Así fue la sorpresa de Santiago Arias al regresar a casa

A su llegada al aeropuerto, el defensa antioqueño se pudo reencontrar con sus hijos Thiago y Lucca, y sus demás familiares, quienes lo acompañarán en el proceso de recuperación.

Tras la lesión, su esposa escribió: “mi amor, me duele el corazón no poder estar allí contigo, me duele tu dolor físico, pero más me duele el dolor que siente tu corazón. La ilusión que tenías por volver a jugar con la Selección era grande. Eres un gigante mi amor, te admiro más que nunca, pido a Dios que no sea muy grave, y que en muy poco tiempo estarás en las canchas con todas esas fuerzas que vas a tener”.