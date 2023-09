Batista avisa y dice que Venezuela jugará “de igual a igual”

El seleccionador de Venezuela, el argentino Fernando Batista, dijo este miércoles que no le teme a ninguna de las selecciones que enfrentará en las eliminatorias, empezando por Colombia, su rival del jueves en Barranquilla, donde espera que sus dirigidos estén “fuertes” y “firmes” para jugar de “igual a igual”.

“Respeto a todas las selecciones, pero miedo no le tengo a ninguna”, declaró el entrenador, quien tiene fe en sus “estrategias, sistema de juego y manera de encarar los partidos”, al considerar que a los rivales les costará superarlos “si nosotros estamos firmes, estamos fuertes en cada partido que nos toque jugar, y estamos convencidos de que podemos hacer las cosas bien”.

El estratega agregó en la conferencia de prensa en Barranquilla que “cuando nosotros confiamos en nosotros mismos, podemos hacer cosas importantes”.

El argentino acotó: “Tenemos que creer que podemos jugar de igual a igual a cualquiera; el gran rival somos nosotros mismos, pero para sentirnos fuertes y sentirnos confiados”.

Pese a tener claro que las eliminatorias suramericanas “son muy difíciles”, sus jugadores le han impregnado de tranquilidad en la antesala del debut ante el seleccionado colombiano por “las ganas de los muchachos, por todo lo que transmiten cuando nos encontramos y estamos juntos”.

El entrenador señaló que ve “muy motivado al grupo” y solo espera que “mañana (jueves) podamos empezar de la mejor manera” para alcanzar el objetivo de llevar a la Vinotinto por primera vez a un mundial de mayores.

En cuanto al estreno ante los Cafeteros, “el Bocha” Batista advirtió que a Barranquilla no llegó “a no perder”, porque “cuando uno va a un partido a no perder, termina perdiendo”, así que su plan es “ser inteligentes, llevar el partido a nuestro ritmo, a lo que queremos nosotros y a lo que venimos preparando” para evitar un mal resultado en el estreno.

“Vamos a estar con un estadio lleno, con una afición casi en contra, con la temperatura, pero nosotros tenemos nuestras armas para competir y llevar el partido a como queremos nosotros”, sostuvo.

Sin dejar de reconocer la importancia de hombres como Luis Díaz, figura del Liverpool, y de Jhon Arias, del Fluminense, el seleccionador subrayó que su equipo también cuenta con piezas importantes y competirá.

“Sabemos de la calidad de los jugadores, pero yo confío mucho en los defensas, en este caso en los laterales. Trataremos de contrarrestar esas situaciones a esos buenos jugadores que tiene Colombia. También ellos tendrán que estar atentos a los buenos jugadores que tenemos nosotros de mitad de cancha para adelante”, opinó.

Por último, Batista indicó que Venezuela debe estar preparado no solo desde lo futbolístico, sino desde lo “anímico, físico y lo mental” para jugar una final ante Colombia.

“Para nosotros, es la primera final de 18 que vamos a enfrentar”, sostuvo el técnico, quien no confirmó el portero titular, exaltó el aporte de los experimentados, entre ellos Tomás Rincón, y valoró el trabajo de preparación en Margarita.